Asus Lyra Voice, il tre-in-uno con router, mesh e speaker Alexa arriva in Italia

Una soluzione di rete domestica all-in-one che integra le funzionalità di un router Wi-Fi AiMesh 802.11ac (Wi- Fi 5), di Amazon Alexa e di speaker stereo Bluetooth: è Lyra Voice, un dispositivo che di fatto elimina il problema di avere router e speaker separati aiutando a mantenere la casa libera dal disordine.

Prodotto da Asus e da poco disponibile in Italia al prezzo di 289 euro (su Amazon è già in offerta a 221 euro), Lyra Voice offre un Wi-Fi veloce e stabile in tutta la casa – mantenendo la rete in totale sicurezza e sempre sotto controllo grazie alla funzione AiProtection Pro sviluppata da Trend Micro – e permette di ascoltare musica in streaming sfruttando gli speaker stereo ed al contempo di essere aggiornati con notizie e podcast.

Permette inoltre di controllare i dispositivi Smart presenti in casa tramite controllo vocale e sfruttare tutti i numerosi vantaggi offerti dall’assistente vocale Amazon Alexa sempre a disposizione (non è l’unico router Asus con Alexa, NdR).

Per quanto riguarda la funzione di connettività, Lyra Voice può funzionare in tre modalità WiFi: come router o nodo AiMesh, come router stand-alone e come ripetitore Wi-Fi generico. Funziona anche come hub di una rete domestica Smart, oltre che come punto di accesso principale della rete internet.

Grazie all’integrazione con Amazon Alexa, questo dispositivo fornisce tutti i vantaggi dei comandi vocali: ascoltare notizie, ricevere informazioni sul traffico, riprodurre musica e controllare dispositivi Smart in casa, il tutto senza la necessità di installare uno speaker intelligente aggiuntivo. Lyra Voice utilizza due microfoni con rilevamento vocale a trecentosessanta gradi a lungo raggio combinati ad un chip audio Synaptics con tecnologia di cancellazione del rumore di sottofondo, in modo che Alexa possa riconoscere domande e comandi vocali anche quando si parla a voce bassa o ci si trova dall’altra parte della stanza.

Dal punto di vista audio, Lyra Voice monta due speaker stereo con radiatori passivi e porte bass reflex per migliorare i suoni a bassa frequenza. Gli altoparlanti sono stati messi a punto da tecnici esperti dell’audio del team ASUS Golden Ear per garantire la massima fedeltà e qualità del suono (riproducibile da un servizio di streaming oppure da un dispositivo Smart tramite connessione Bluetooth).

Lyra Voice include anche AiProtection Pro, un protocollo di sicurezza di livello commerciale per le reti domestiche. Sviluppato da Trend Micro, questo sistema – fornito con aggiornamenti gratuiti a vita – mantiene tutti i dispositivi Smart connessi, inclusi i dispositivi IoT, e al riparo da eventuali minacce.

Questo dispositivo è inoltre dotato di funzioni di parental control per consentire ai genitori di controllare quanto tempo i bambini trascorrono online, con la possibilità di impostare limiti di tempo e orari, bloccando categorie specifiche di app e siti Web, impostando queste e altre restrizioni su tutti i dispositivi appartenenti a un determinato membro della famiglia.