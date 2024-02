Elon Musk odia l’obbligo dell’account Microsoft per Windows 11

Pur essendo un genio conclamato Elon Musk ha recentemente acquistato un PC con Windows 11 e si è reso conto che non è facile portare a termine il primo setup e configurazione del sistema operativo senza creare un account Microsoft.

In precedenza e con le precedenti versioni di Windows, non era obbligatorio creare un account Microsoft ma ora, a meno di non usare stratagemmi non immediati, è praticamente obbligatorio creare un account per poter andare avanti nella fase della prima impostazione di un PC con Windows 11.

Nel fine settimana, Elon Musk ha condiviso su X un post in cui si lamentava del problema rivolgendosi direttamente a Satya Nadella (il CEO di Microsoft): “Non me lo lascia usare a meno che non crei un account Microsoft, il che significa anche consentire all’AI l’accesso al mio computer”, ha scritto l’imprenditore.

Il post condiviso su X è stato segnalato da Community Notes, il programma della piattaforma che consente agli utenti su X di collaborare aggiungendo informazioni contestuali a post potenzialmente fuorvianti (lasciando note su qualsiasi post).

Just bought a new PC laptop and it won’t let me use it unless I create a Microsoft account, which also means giving their AI access to my computer! This is messed up.

There used to be an option to skip signing into or creating a Microsoft account.

Are you seeing this too?

— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2024