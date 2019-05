I processori Intel Core 10ª generazione Ice Lake sono perfetti per Apple

Oltre a Project Athena 1.0 per portatili PC innovativi, in occasione del Computex 2019 di Taipei (Taiwan), sono stati presentati i primi processori Intel Core di decima generazione, nome in codice Ice Lake, CPU che vantano tecnologia dedicate all’intelligenza artificiale con il Deep Learning Boost (Intel DL Boost).

Questi processori nome in codice Ice Lake sono basati sulla tecnologia di processo a 10 nm, sulla nuova architettura core Sunny Cove e sulla nuova architettura grafica di undicesima generazione. I processori Intel Core di decima generazione spaziano dalle versioni Intel Core i3 a Intel Core i7, fino a 4 core e 8 thread, fino a 4,1 GHz di frequenza Turbo massima e fino a 1,1 GHz di frequenza grafica.

Queste CPU, secondo Intel, porteranno i notebook sottili e leggeri a nuovi livelli grazie a “prestazioni migliorate, nuova architettura grafica, connettività all’avanguardia”. Sul versante prestazioni il produttore parla di migliorie fino a 2,5 volte grazie all’Intel DL Boost per carichi di lavoro a bassa latenza.

Per la Grafica Intel Iris Plus, basata su architettura grafica di undicesima generazione, Intel parla di “prestazioni quasi raddoppiate”, codifica HEVC due volte più efficiente, possibilità di guardare contenuti 4K HDR con un miliardo di colori e giocare con numero di FPS di quasi due volte superiore e videogame a 1080p.

Per la prima volta di serie viene offerto sia funzionalità Thunderbolt 3, sia Intel Wi-Fi 6 (Gig+) integrate, per velocità wireless (teoriche) superiori a 1 Gbps. I nuovi processori Intel Core di decima generazione sono già in fase di fornitura, con la disponibilità dei sistemi OEM prevista per il periodo delle festività invernali del 2019.

I primi nuovi Core i3, i5 e i7 vantano un TDP di 9W, 15W e 28W; il più veloce offre 4 core (8 thread) e può arrivare fino a 4,1GHz. Apple potrebbe sfruttarlo per i nuovi MacBook Air e MacBook Pro da 13″. Apple ha da poco aggiornato i MacBook Pro ma solo quelli con Touich Bar offrono CPU di ottava generazione e nona generazione.

I MacBook Pro 13″ base sono ancora offerti con CPU di settima generazione. Se vuole, Apple avrà tra qualche mese a disposizione i processori Ice Lake che consentiranno di aggiornare anche i MacBook Pro 13″ base.

Il produttore ha ufficialmente annunciato anche il processore edizione speciale Intel Core i9-9900KS di nona generazione, ottimizzato per offrire frequenza Turbo di 5 GHz su tutti i core. Anche la disponibilità di questo prodotto è prevista per il periodo delle festività invernali del 2019.

Altri aggiornamenti riguardano 14 nuovi processori Intel Core vPro di nona generazione per PC portatili (serie H) e PC desktop (serie S), tipicamente usati come processori aziendali. I processori Intel Core i9 vPro offrono fino a 8 core e 16 thread e raggiungono fino a 5 GHz su desktop e fino a 4,8 GHz su portatili.

Intel ha anche lanciato 14 nuovi processori Intel Xeon E per workstation portatili e desktop. Per la prima volta queste CPU offrono fino a 8 core, 16 thread, frequenza Turbo di 5 GHz, Wi-Fi6 (Gig+), memoria Optane H10 e supporto per 128 GB di memoria DDR4-2666 ECC.

Intel ha inoltre annunciato la nuova famiglia di processori Intel Core serie X pensati per creatori di contenuti in arrivo in autunno. Questi processori promettono miglioramenti di frequenza, maggiore velocità di memoria e tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 aggiornata.

Diversi notebook con CPU Ice Lake sono già stato annunciate al Computex. Tra questi ci sono ad esempio i nuovi Dell XPS 13 “2 in 1 e Dell XPS 15”. Per inciso, quest’ultimo avrà uno schermo OLED opzionale, per configurazionni che partono da 1.900 dollari.