Apple aggiorna i MacBook Pro: nuove CPU e nuova tastiera

A sorpresa, Apple ha annunciato nuovi MacBook Pro da 13″ e 15″ con integrati processori Intel di 8a e 9a generazione ma anche una tastiera migliorata che dovrebbe risolvere una volta per tutti i problemi delle tastiere con il meccanismo a farfalla lamentati da alcuni utenti con tasti “bloccati” o che sembrano “appiccicosi” (ricordiamo che Apple ha predisposto uno specifico programma di assistenza per la riparazione gratuita).

Il MacBook Pro è – per la prima volta – offerto nella variante 8 core. Apple afferma che MacBook Pro offre prestazioni “due volte più veloci” rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e prestazioni “del 40% superiori” rispetto al MacBook Pro 6-core ed è in pratica “il Mac più veloce di sempre”.

MacBook Pro 15″ offre ora processori Intel Core 6-core e 8-core più veloci, con velocità che con il Turbo Boost arriva fino a 5GHz, mentre il MacBook Pro 13″ con Touch Bar offre processori quad-core più veloci, con velocità che con il Turbo Boost arriva fino a 4,7GHz.

La Mela afferma che, rispetto al più veloce MacBook Pro 15″ quad-core, il nuovo MacBook Pro con processori 8-core è “fino a due volte più veloce”.

Come termine di paragone si indica che è possibile, ad esempio, apportare modifiche e applicare filtri complessi “con velocità fino al 75% superiori” con Photoshop, che gli sviluppatori possono scrivere codice “con velocità fino al 65% superiori” in Xcode o la possibilità per ricercatori di elaborare complesse simulazioni fluidodinamiche con velocità “fino al 50% superiori” in TetrUSS o ancora, montare fino a 11 stream multicam simultanei di video 4K in Final Cut Pro X.

In aggiunta ai nuovi processori più potenti, il MacBook Pro integra un display che offre 500 nit di luminosità, supporta un’ampia gamma cromatica (P3) e la tecnologia True Tone, Include anche altoparlanti stereo con Wide Stereo Sound, “per un’esperienza d’ascolto immersiva,e la sicurezza e la praticità del Touch ID, controlli dinamici e contestuali grazie alla Touch Bar e trackpad Force Touch. MacBook Pro integra n’archiviazione SSD ultrarapida, il chip Apple T2 Security, lei porte Thunderbolt 3 per trasferire dati, ricaricare la batteria e collegare fino a due display 5K o quattro GPU esterne.

I prezzi partono a partire rispettivamente da 2099 euro e 2899 euro. I nuovi MacBook Pro 13″ con Touch Bar e MacBook Pro 15” sono disponibili già sullo store online di Apple.

Per i costi dettagliati delle configurazioni dei nuovi MacBook Pro vi rimandiamo alla relativa pagina di Apple Store online.