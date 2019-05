Le schermate iOS 13 svelano la Modalità Dark e l’app Find My per trovare tutto

Apple presenterà iOS 13 lunedì 3 giugno alla WWDC 2019, ma in rete trapelano le prime schermate che mostrano la modalità dark iOS 13, le nuove app Promemoria, Find My che fonde le funzioni finora offerte nelle due app separate Trova il Mio iPhone e Trova Amici e altre novità ancora.

La più attesa è senza dubbio la Modalità Scura, introdotta da Cupertino in macOS Mojave e desiderata da mesi da numerosi utenti iPhone e iPad. Si potrà attivare dalle Impostazioni ma anche con un comando rapido dal Centro di Controllo.

Nella schermata Home l’unico cambiamento visibile è nella Dock che invece di un sottofondo luminoso mostra un background in tonalità più scure. È molto probabile che Apple includerà in iOS 13 nuovi sfondi e wallpaper pensati espressamente per la Modalità Dark.

Le differenze risultano molto ben visibili invece nell’app Apple Music che in iOS 13 Modalità Dark viene mostrato con sfondo completamente nero. Oltre che elegante, questa visualizzazione promette di rendere al meglio sugli iPhone con schermo OLED.

Considerando che questi display non richiedono retroilluminazione per mostrare pixel neri, è anche possibile che utilizzando iPhone con la modalità scura attivata permetta di risparmiare sui consumi di energia prolungando l’autonomia del terminale.

Altre novità sono visibili nella interfaccia che appare per la cattura delle schermate. Sparisce lo sfondo grigio che appare ora, sostituito dall’immagine wallpaper sfocata. In basso invece degli strumenti stilizzati di ritocco visibili attualmente, l’interfaccia mostra icone con pennelli, matite, righello e altro colorati, rappresentati con look più simile agli strumenti reali che rappresentano.

In iOS 13 Apple rinnoverà anche l’app Promemoria in arrivo anche in macOS 10.15. Una schermata su iPad mostra una schermata suddivida in tre sezioni: a sinistra il calendario, al centro dei pulsanti rapidi che visualizzano il numero dei promemoria per Oggi, Programmati, Contrassegnati e Tutti, infine a destra una grande area che mostra i promemoria selezionati. Riportiamo da 9to5Mac le schermate iOS 13 pubblicate in questo articolo.

Nelle schermate iOS 13 trapelate in rete fa capolino anche la nuova app Find My di cui è visibile però solamente l’icona. L’arrivo di questa app è stato anticipato nelle scorse settimane: fonderà le funzioni di Trova il Mio iPhone e di Trova Amici. All’avvio l’intera schermata del dispositivo mostra una grande mappe, mentre nell’angolo sono visibili gli elenchi degli amici e anche un altro tab per mostrare la posizione dei dispositivi Apple dell’utente. In modalità dark la mappa su iOS 13 ha lo stesso aspetto che conosciamo di Apple Mappe su Mac in modalità scura.

Durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2019 che inizia il 3 giugno saranno presentati iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 e forse anche un nuovo Mac Pro modulare.