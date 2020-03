Xbox Series X supporterà schede di espansione, ecco la prima da Seagate

Microsoft ha appena rivelato alcune delle caratteristiche tecniche di Xbox Series X, tra le quali il supporto alle “schede di espansione” che consentono una memorizzazione più veloce, quanto l’SSD presente all’interno della console, che ricordiamo essere da 1 TB. Anche queste schede esterne avranno la stessa capacità, e Seagate è il primo produttore ad investire nel progetto.

Il marchio ha presentato le prime schede di espansione per la serie X, in grado di fornire 1 TB di spazio aggiuntivo, mantenendo le stesse prestazioni dell’SSD integrato nella console. Quanti punteranno al gioco digitale, con il download di titoli dall’apposito store, potranno avere necessità di una memoria aggiuntiva, perché 1 TB di archiviazione integrata potrebbe esaurirsi dopo il download dei primi titoli.

La società non ha fornito i prezzi o una data di rilascio per l’accessorio, anche se su entrambi i punti è possibile fare qualche considerazione. Quanto alla finestra temporale, è verosimile che vengano rilasciati insieme alla console, o comunque appena dopo. Quanto al prezzo, invece, un parametro di riferimento può essere dato dagli SSD PCIe di pari classe, come l’Evo Plus 970 di Samsung, che nella variante da 1 TB è in vendita a circa 200 euro su Amazon. Produrne uno simile, peraltro in un formato facilmente rimovibile, non aiuterà certamente a mantenere basso il prezzo.

Come ha già fatto Microsoft, anche Seagate sottolinea che non è possibile giocare con un’unità USB esterne. Queste unità convenzionali non sono abbastanza veloci per la nuova serie X: andranno bene per i giochi Xbox One non ottimizzati, nonché per le tue raccolte di giochi Xbox 360 e Xbox original, ma incontreranno limiti tecnici nell’esecuzione dei nuovi giochi Xbox Series X.

Piaccia o no, questa generazione sarà probabilmente ricordata anche per le costose unità esterne semi-proprietarie, per non parlare di eventuali modelli di console con più spazio di archiviazione integrato, che sicuramente faranno lievitare il prezzo.