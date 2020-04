iOS 13.5 rende più comode le chiamate di gruppo su FaceTime

iOS 13.5, release da poco rilasciata come terza versione beta agli sviluppatori e che dovrebbe arrivare nella versione definitiva per tutti a breve, integra una piccola novità per chi usa le chiamate FaceTime: una opzione che offre possibilità di disattivare la funzione che ingrandisce automaticamente e all’istante l’immagine di chi sta parlando.

Per default, le chiamate Facetime di gruppo su iPhone, iPad e iPod touch, la funzione che permette di parlare con più persone contemporaneamente, permette di seguire meglio la conversazione, ingrandendo all’istante l’immagine di chi sta parlando.

Questo layout è utile ma non sempre comodo (in alcuni meeting ed eventi è preferibile una semplice vista “a griglia). Il sito The Verge riferisce che nella sezione “FaceTime” delle Impostazioni da iOS 13.5 è presente la sezione “preminenza automatica” e attivare/disattivare l’opzione “Conversazione”; disattivando l’opzione, la “tessera” della persona che parla non diventa automaticamente più grande, e tutte le “tessere” con i volti delle persone restano uguali; chi lo desidera può ingrandire la “tessera” di una persona presente nella chiamata di gruppo con un “tap”.

Per dettagli su come funzinano le chiamate di gruppo Facetime, su quali dispositivi funziona, come aggiungere persone, ecc. fate riferimento a questo nostro articolo.