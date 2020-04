Come trasformare la fotocamera Canon in una webcam con il software ufficiale

Da oggi è possibile trasformare una fotocamera Canon in una webcam. L’azienda infatti ha da poco messo online il software EOS Webcam Utility Beta che consente di utilizzare alcune delle più diffuse fotocamere Canon nelle videochiamate sui computer con Windows 10.

La novità sarà sicuramente apprezzata visto che in questo particolare momento delle nostre vite siamo isolati in casa nel tentativo di ridurre le possibilità di contagio del virus Sars-CoV-2 e gran parte di questa nuova vita è occupata proprio da videochiamate, spesso di gruppo, per coordinarsi al lavoro o incontrare, seppur virtualmente, i propri affetti.

Al momento questo programma, come suggerisce il nome, è in versione beta e quindi non sarà probabilmente esente da piccoli problemi o bug che saranno risolti poi con aggiornamenti successivi. Allo stato attuale l’applicazione supporta ben 25 fotocamere, tra modelli DSLR e mirrorless, che sono poi le più diffuse sul mercato con alcune di esse in vendita da diversi anni. Ecco l’elenco completo:

Fotocamere DSLR EOS

EOS-1D X Mark II

EOS-1D X Mark III

EOS 5D Mark IV

EOS 5DS

EOS 5DS R

EOS 6D Mark II

EOS 7D Mark II

EOS 77D

EOS 80D

EOS 90D

Canon EOS 200D (ovvero Canon Rebel SL2)

Canon EOS 250D (ovvero Rebel SL3)

Canon EOS 750D (ovvero Canon Rebel T6i)

Canon EOS 800D (ovvero Canon T7)

Canon EOS 1300D (ovvero Canon Rebel T6)

Canon EOS 2000D (ovvero Canon Rebel T7)

Canon EOS 4000D( ovvero Canon Rebel T100)

Fotocamere mirrorless EOS

EOS M6 Mark II

EOS M50

EOS M200

EOS R

EOS RP

Fotocamere PowerShot

PowerShot G5X Mark II

PowerShot G7X Mark III

PowerShot SX70 HS

Usare una fotocamera come webcam non è una novità assoluta. Già da tempo molti youtuber e livestreamer su Twitch utilizzano fotocamere DSLR per migliorare la qualità video delle proprie dirette, tuttavia il nuovo software EOS Webcam Utility Beta di Canon facilita enormemente questa configurazione anche con vecchi modelli, nonché ne espande l’impiego con una più ampia fetta di applicazioni.

Il programma, che si scarica da qui, è disponibile gratuitamente ed utilizzabile da tutti gli utenti Canon che dispongono di una delle 25 fotocamere in elenco.