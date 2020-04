Fairphone 3 senza servizi e app Google punta alla sicurezza

Fairphone sta collaborando con /e/ OS per lanciare una versione “senza app e servizi Google del suo smartphone di punta, il Fairphone 3. Questo nuovo terminale avrà le stesse funzionalità hardware del normale Fairphone, ma senza i servizi online di Google. L’idea è quella di creare un dispositivo focalizzato sulla privacy che, qualora le persone lo richiedano, rimuova dai dispositivi i più invasivi elementi della piattaforma Google.

Precedentemente noto come Eelo, /e/ OS è un sistema operativo mobile gratuito e open source basato su Android e servizi online associati. Il sistema operativo è un fork di LineageOS e Android, un custom firmware che viene presentato come software per la privacy e che non contiene app o servizi Google proprietari.

Dal 6 maggio prossimo, gli utenti potranno acquistare un Fairphone 3 con /e/ preinstallato, al costo di 480 euro, 30 euro in più rispetto ai 450 euro richiesti per l’edizione standard.

La società afferma di aver interrogato i membri della sua comunità per scegliere quale sistema operativo alternativo utilizzare, e la scelta è ricaduta appunto su /e/ OS, che offre una migliore privacy, con i “flussi di dati indesiderati” che vengono chiusi, dando all’utente un migliore controllo di ciò che il tuo telefono sta eseguendo.

Gli attuali proprietari di Fairphone 3 potranno anche passare a /e/ OS tramite un installer già disponibile sul sito Web di /e/ Foundation . Viene allora da chiedersi perché spendere 30 euro in più, anziché acquistare la versione normale del terminale, trasformandola con /e/ OS tramite semplice installer.

Come ricorda anche Engadget, il sistema operativo /e/ senza app e servizi Google si basa su una versionedi Android AOSP, costruita su LineageOS , a sua volta un fork di CyanogenMod. E così, Fairphone, come Huawei, sfornerà i suoi terminali senza servizi Google, pur non essendone costretta come la società cinese.