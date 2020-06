iOS 13 è su oltre il 90% degli iPhone presentati negli ultimi quattro anni

Lunedì 22 giugno Apple dovrebbe presentare la prima beta di iOS 14 (che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe diventare iPhone OS 14). A pochi giorni dall’avvio dalla 31a edizione della conferenza per sviluppatori (WWDC 2020) la Mela ha pubblicato alcune cifre che riguardano iOS 13 e da queste si evince che il sistema operativo in questione è presente sul 92% dei dispositivi presentati negli ultimi quattro anni.

iPadOS 13 è il sistema operativo installato sul 93% dei iPad lanciati negli ultimi quattro anni (e nel 73% di tutti i tablet Apple). I dati sono aggiornati al 17 giugno 2020 e sono ricavati tenendo conto dei dispositivi che si collegano all’App Store.

Rispetto all’ultimo sondaggio di gennaio di quest’anno, la crescita di iOS 13 è rilevante: +15 punti per gli iPhone degli ultimi quattro anni, +11 punti per tutti gli iPhone, +14 punti per gli iPad degli ultimi quattro anni, e +16 punti per tutti i tablet.

L’adozione a gonfie vele di iOS 13 era stata già notata a una settimana dal rilascio di questo sistema: a sette giorni dalla disponibilità per tutti l’adozione iOS 13 aveva già lievemente superato quota 20%. Apple pubblica nella sezione web dedicata agli sviluppatori la percentuale di adozione iOS e iPadOS con aggiornamenti periodici

iOS 14 / iPhone OS 14 sarà in grado di fare lo stesso? Dipenderà dalla capacità di Apple di far fronte ai bug e all’affidabilità. iOS 13 inizialmente ha sofferto di vari bug e a novembre dello scorso anno è circolata voce secondo la quale quest’anno a Cupertino avrebbero deciso di cambiare i meccanismi di test per tutti i suoi prossimi sistemi operativi, adottando procedure che prevedono – tra le altre cose – un sistema di classifica e punteggi interno per valutare la qualità dei propri sistemi operativi oltre che della gravità dei problemi rilevati.

