iOS 13 è sul 77% degli iPhone presentati negli ultimi quattro anni

iOS 13 è attualmente installato sul 77% degli iPhone presentati negli ultimi quattro anni: ricordiamo che nelle scorse ore Apple ha rilasciato l’ultima versione iOS 13.3.1 per tutti gli utenti. La percentuale dell’adozione iOS è indicata nella sezione di supporto all’App Store del sito Apple dedicato agli sviluppatori.

Il 17% di utenti iPhone degli ultimi quattro anni continua a usare iOS 12, e il 6% usa versioni ancora più vecchie di iOS. Per quanto riguarda i dispositivi in generale, non solo quelli presentati negli ultimi quattro anni, sul 70% di questi è presente iOS 13; sul 23% è presente iOS 12 e sul 7% versioni più vecchie di iOS.

Da quest’anno Apple non distribuisce solo iOS ma anche iPadOS (nome con il quale preferisce chiamare il sistema operativo di iPad in virtù di peculiarità e funzionalità specifiche per il tablet). Dai dati indicati da Apple, sul 79% degli iPad presentati negli ultimi quattro anni è presente iPadOS 13; il 27% è ancora con iOS 12 e il 16% con versioni più vecchie, elemento che lascia immaginare molti iPad di vecchia generazione in circolazione e persone che aggiornano di meno i loro dispositivi rispetto all’iPhone.

A ottobre dello scorso anno Apple aveva riferito che iOS 13 era installato sul 55% dei dispositivi Apple presentati negli ultimi quattro anni, un ritmo di adozione in linea con l’adozione di iOS 12 l’anno precedente, arrivato al 53% di utenti nello stesso lasso di tempo.

L’adozione a gonfie vele di iOS 13 era stata già notata a una settimana dal rilascio di questo sistema: a sette giorni dalla disponibilità per tutti l’adozione iOS 13 aveva già lievemente superato quota 20%. Apple pubblica nella sezione web dedicata agli sviluppatori la percentuale di adozione iOS e iPadOS con aggiornamenti periodici.

Merito del successo le numerose novità introdotte da Apple con iOS 13 ma probabilmente anche al rilascio a breve distanza di vari aggiornamenti che la società ha distribuito già a partire da martedì 24 settembre.

Tutto quello che c’è da sapere su iOS 13 è riassunto in questo approfondimento.