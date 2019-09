L’adozione di iOS 13 va a gonfie vele già a una settimana dal rilascio

Il nuovo sistema operativo per iPhone rilasciato da Apple il 19 settembre piace agli utenti: a solamente una settimana dalla disponibilità per tutti l’adozione iOS 13 ha già lievemente superato quota 20%.

Nel momento in cui scriviamo non sono ancora disponibili dati ufficiali di Apple che solitamente pubblica gli aggiornamenti sulla distribuzione e adozione iOS a distanza di circa un mese o più uno dall’altro. In assenza di dati dalla multinazionale vengono in soccorso le relazioni di Mixpanel, società che distribuisce strumenti di marketing e pubblicità per le app mobile.

Nel momento in cui scriviamo l’adozione iOS 13 è indicata esattamente al 20,25%, mentre il sistema operativo precedente è al 74,74%. Il restante 5,01% dei dispositivi funziona con versioni precedenti.

Mentre la percentuale di Apple è attinta dagli accessi ad App Store a partire da tutti gli iPhone e iPad attivi nel mondo, i dati di Mixpanel vengono raccolti a partire dagli strumenti di analisi e dati raccolti su scala globale a partire dalle app che li integrano. Nonostante la differenza nella raccolta dati in passato le stime di Mixpanel si sono dimostrate affidabili.

Nell’ultimo aggiornamento pubblicato da Apple in agosto l’adozione iOS 12 era all’88%, mentre il picco massimo alla vigilia del rilascio della nuova versione era arrivato al 93%. Invece confrontando le percentuali di iOS 13 e iOS 12 a una settimana dal rilascio emerge un leggero vantaggio per l’ultima versione, visto che iOS 12 nello stesso periodo era arrivato al 19,14%. Si tratta così di un’ottima accoglienza e di un avvio rapido, tenendo presente che già a sua tempo iOS 12 aveva superato il precedente stabilendo un nuovo record.

Merito del successo le numerose novità introdotte da Apple con iOS 13 ma probabilmente anche al rilascio a breve distanza del primo aggiornamento iOS 13.1 che la società ha distribuito già a partire da martedì 24 settembre. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 13 è riassunto in questo approfondimento. Invece per le novità, funzioni e correzioni di bug introdotti con iOS 13.1 rimandiamo a questo articolo.