Con iOS 13 le Memoji si arricchiscono, ecco Memoji Sticker

Con il prossimo iOS 13 Apple preme il piede sull’acceleratore delle personalizzazione delle emoji. Con precisione, a beneficiare di un aggiornamento saranno le Memoji, che potranno essere ulteriormente personalizzate grazie agli sticker.

Tutti gli utenti con un dispositivo dotato del chip A9, o successivo, saranno in grado di creare Memoji Sticker. Tra gli adesivi per personalizzare i propri alter ego non mancheranno trucchi, occhiali, e anche AirPods. Il livello di personalizzazione sarà ancor più profondo, potendo addirittura cambiare il colore del rossetto.

Tra le altre personalizzazioni anche denti mancanti, denti d’oro, piercing facciali e orecchini, nuovi cappelli, e un sacco di altri oggetti. Gli utenti saranno anche in grado di dotare il propri Memoji con una serie di AirPods, potendo naturalmente condividere il proprio Memoji personalizzato. Inoltre, con iOS 13 sarà possibile creare Memoji anche su quei dispositivi non dotati di telecamera truedepth, purché si utilizzi un iPhone con processore A9, o successivo.

Oltre alla condivisione delle Memoji, gli utenti potranno utilizzare questi avatar anche in altre applicazioni tramite il pacchetto adesivi della tastiera, una caratteristica che molti utenti avevano precedentemente richiesto.