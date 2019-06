Il mondo sta cambiando: iPadOS porta il supporto Mouse su iPad

A chi si aspettava un cambiamento in senso “desktop” per iPad la risposta è arrivata con iPadOS e le sue caratteristiche come una gestione file di alto livello e il supporto alle chiavette USB. Ma la novità più clamorosa Apple non l’ha annunciata.

Su queste pagine da anni abbiamo chiesto, insieme a tanti professionisti che usano iPad, di portare sul tablet con la mela il supporto per mouse per tutta una serie di motivi che avrebbero fatto fare uno scatto in avanti ad un tablet di Apple che è sempre più potente ed efficace e dispone di una potentissima interfaccia per Apple Pencil.

Ma questo non bastava: per alcuni compiti come il disegno tecnico e come l’evidenziazione del posizione di un “dito virtuale” per chi ha problemi di accessibilità la presenza di un puntatore è fondamentale così come lo è per gestire il controllo di applicazioni di realtà virtuale.

Ebbene sembra che Apple abbia finalmente capito che senza alcune di queste caratteristiche, che in parte smentiscono ma in realtà potenziano il concetto che sta dietro ad iOS, tutta la capacità di iPad non potesse essere sfruttata appieno e con iPadOS porta finalmente il tablet su un nuovo livello.

Steven Troughton-Smith è stato tra i primi sviluppatori a caricare il nuovo sistema operativo in versione beta ed una delle prime operazioni che ha fatto è stata quella di controllare se fosse disponibile un supporto mouse: l’ha trovato semplicemente attivando una opzione di Accessibilità. Ed ecco qui sotto il risultato: cliccate sul tasto play al centro della schermata!

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 3, 2019

Questo significa che basta collegare un Magic Mouse 2 o un mouse Bluetooth o mouse USB (come nel tweet) o una Magic Trackpad per lavorare a distanza con lo schermo del tablet Apple.

Per chi ha seguito la diretta del Keynote WWDC19 e ha visto come sia possibile gestire alcune operazioni come la selezione di un testo e il taglia/copia/incolla con tre dita il controllo via mouse (o trackpad esterna) non potrebbe essere sembrato così lontano ma ora c’è la conferma che con una semplice preferenza si possa far apparire un reale cursore per selezionare oggetti e funzioni sullo schermo. Al momento è un grosso “mirino” ma non è detto che non si possa trasformarlo in futuro in un tradizionale puntatore.

Anche se l’opzione del puntatore è “nascosta” tra le pieghe del menu accessibilità di iPadOS questo significa che Apple ha finalmente aperto le porte a nuove capacità di interazione offrendo agli sviluppatori la possibilità di integrarle nei loro progetti e aprendo la porta al collegamento di periferiche di controllo che mai ci saremmo sognati di far lavorare insieme ad iPad.