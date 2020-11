iOS 14, la funzione di traduzione di Safari è pronta in tante nazioni ma in Italia…

Tra le novità di iOS 14 e iPadOS 14 c’è una funzione in Safari che permette di tradurre le pagine web al volo da iPhone senza passare da nessuna app. Basta aprire una pagina web, fare tap sull’icona con le due “A” a sinistra della barra degli indirizzi e scegliere la voce “Traduci”.

Questa opzione non è ancora attiva in tutte le nazioni ma con iOS 14.1 e iOS 14.2 Apple ha cominciato ad attivarle in altri Paesi. Il sito 9to5Mac segnala che l’opzione è attiva in Brasile e in Germania.

La funzionalità di traduzione integrata in Safari permette di tradurre testi da una diversa lingua alla propria. Non è da confondere con l’app Translate di serie con iOS 14 che permette di tradurre le conversazioni, grazie alla traduzione veloce e naturale di voce e testo in 11 lingue diverse (italiano compreso).

