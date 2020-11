Il balzo di prestazioni dei Mac con Apple Silicon nei presunti benchmark di A14X

A pochi giorni dall’evento di Apple del 10 novembre nel corso del quale dovrebbero essere presentati i primi Mac con CPU “fatte in casa” Apple Silicon, sono apparsi in rete presunti benchmark eseguiti sull’A14X, il primo SoC che dovremmo vedere sui nuovi Mac.

I – presunti – benchmark mostrano un processore da 1.80GHz in grado di arrivare con il Turbo Boost a 3.10GHz; se il dato sarà confermato il primo Apple Silicon sarà dunque in grado di superare i 3GHz di clock. Si tratterebbe di un processore 8-core con design big.LITTLE (diversi tipi di core nello stesso processore, alcuni responsabili della gestione dei carichi di lavoro più pesanti, altri a basso consumo energetico per risparmiare batteria o migliorare l’efficienza). I dati relativi alla GPU evidenziano 8GB di memoria video inclusa nel processore.

I benckmark single-core per il presunto A14X evidenziano un punteggio di 1634; a confronto l’A12Z (presente sull’iPad Pro 2020) evidenzia un punteggio di 1118. L’A14 arriva ad un punteggio di 1583 nei test single-core.

I benchmark multi-core per l’A14X evidenziano un punteggio di 7220 rispetto ai 4657 dell’A12Z. L’A14 arriva a 4657 nei test multi-core, se dunque l’A14X dovrebbe essere in grado di offrire notevoli migliorie in termini di performance per quanto riguarda le operazioni di cui tiene conto GeekBench.

Come termine di paragone, il MacBook Pro da 16″ con processore Intel Core-i9 arriva ad un punteggio di 1096 nei test single-core e 6869 in quelli multi-core. In pratica il presunto A14X permetterebbe di superare di un margine notevole la velocità dell’attuale lineup di MacBook Pro.

Se i risultati saranno confermati, si tratta di indicazioni che lasciano capire le performance che è possibile aspettarsi dai primi Mac con CPU Apple Silicon. Nel corso dell’evento del 10 novembre Apple dovrebbe presentare un nuovo MacBook Air da 13″, un nuovo MacBook Pro da 13″ e un MacBook Pro da 16“.