Beyond a Steel Sky, il classico delle avventure è su Apple Arcade

Continua l’avanzata del servizio Apple di videogiochi in abbonamento Apple Arcade che, settimana dopo settimana, espande il suo catalogo: questa volta lo fa con Beyond a Steel Sky, un titolo particolarmente complesso e profondo, come si può notare anche dalla dimensione del file: serviranno oltre 16 GB di spazio disponibile per poterlo installare.

Da Charles Cecil, creatore della serie Broken Sword, con la direzione artistica di Dave Gibbons, il leggendario fumettista che ha firmato “Watchmen”, arriva su Apple Arcade Beyond a Steel Sky, il sequel del classico di culto Beneath a Steel Sky. L’avventura metterà il giocatore nei panni di Robert Foster, che si è assunto il compito di riportare a casa un bambino rapito durante un attacco brutale.

Il viaggio condurrà l’esploratore in una landa desertica fino a Union City, una delle ultime megalopoli rimaste in un mondo devastato da guerre catastrofiche e collassi politici. Fortificata e impenetrabile, è una città utopistica i cui abitanti vivono felicemente sotto la sorveglianza e il controllo di un’IA benevola.

Beyond a Steel Sky è un thriller drammatico, in stile cyberpunk, e che per certi versi potrebbe riportare alla memoria del giocatore le atmosfere post apocalittiche del brand Fallout. Il giocatore si troverà ad affrontare una serie di rompicapi ambientali, posti alla base di una narrazione ambientata in un mondo di gioco dinamico in grado di rispondere alle azioni del giocatore, che possono arrivare a sovvertirlo.

Passo dopo passo ci si troverà a smascherare un’oscura cospirazione e a sconfiggere un terrificante antagonista. La grafica non è certamente quella di un “giochino” per smartphone, e questo certamente comporterà dei requisiti di sistema non da tutti facilmente raggiungibili. Il titolo è ben dettagliato e in stile fumettistico..