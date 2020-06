WWDC 2020: dall’addio ad Intel a CarKey, ecco gli annunci più importanti

La WWDC 2020 è dietro le porte. Quello che era un grande evento per sviluppatori, il principale incontro che Apple organizza ogni anno, con migliaia di partecipanti, un keynote iniziale con cinquemila presenti, inclusi giornalisti, invitati e Vip, seminari e sessioni con ingegneri, è stato ridotto dal Coronavirus ad una serie live via Internet. Ma se la WWDC 2020 perde il suo volto storico, quel che non cambia è la sua rilevanza per comprendere che cosa ci attende nel nostro futuro di utilizzatori della piattaforma della Mela. Sono infatti attesi diversi importanti annunci che debutteranno quando, domani alle 19, nel corso del keynote TimCook e i top manager della Mela presenteranno iOS 14 e macOS 10.16, novità che modificheranno e miglioreranno la nostra esperienza d’uso quotidiana con i dispositivi Apple.

Adozione di processori ARM per i Mac

Apple, secondo la maggior parte degli osservatori nel contesto della WWDC 2020 annuncerà l’inizio della migrazione ad ARM dei suoi Mac che così abbandoneranno i processori Intel. Non avremo l’annuncio di macchine, ma dei tempi e la strategia e dei passaggio che porterà alla nascita di un nuovo mondo fatto di computer con fattori di forma differenti dagli attuali, più sottili, che consumano e scaldano meno e che si avvicineranno ai tablet per molti aspetti anche se manterranno le caratteristiche fondamentali di un computer. Apple userà per questi dispositivi, processori sviluppati in casa, derivati da quelli che usa per iPhone e iPad e che già oggi sono paragonabili per prestazioni ad alcuni dei migliori processori per PC. Apple dovrà spiegare come intende aiutare gli sviluppatori a migrare le loro applicazioni Mac da Intel a PC. L’ipotesi è che venga ricalcato il percorso compiuto per passare dai processori Motorola/IBM al mondo Intel. Si tratta comunque di una sfida importante e molto complessa; in definitiva il più importante annuncio in chiave futura della WWDC 2020.

Nuovi strumenti per migrare applicazioni da iOS a macOS

Come corollario dell’annuncio principale, l’addio ad Intel, dovrebbe arrivare anche uno sviluppo del progetto che vuole spingere gli sviluppatori che lavorano su iOS a renderle compatibili anche per Mac. In un’ottica futura, quello del debutto dei Mac con CPU Apple, questo potrebbe essere un passaggio molto semplice, ma Cupertino vuol già oggi creare un contesto favorevole allo scenario dei Mac con ARM e migliorare gli strumenti già annunciati per questo scopo. Alla WWDC 2019 si era parlato infatti di come portare applicazioni iPad su macOS, poi nel corso del 2020 abbiamo visto proporre agli sviluppatori la possibilità di vendere applicazioni iOS e Mac in singolo pacchetto. Domani dovremmo assistere ad un’ulteriore fuga in avanti di questa strategia con nuovi strumenti, magari connessi proprio al lancio dei Mac con ARM.

L’iPhone come chiave dell’auto: CarKey

Alla WWDC 2020 presenterà una funzione, di cui si parla da tempo, chiamata CarKey che consentirà di sostituire nelle auto “keyless” la chiave con un iPhone. Apple sta pensando ad una funzione basata su NFC che richiederà auto che potremmo definire “compatibili” con questo sistema. Uno dei primi partner dovrebbe essere BMW. In iPhone c’è già più o meno tutto quel che serve per questo (NFC e il chip U1 per ultrawide band), quel che manca sono le funzioni software che dovrebbero essere annunciate nel contesto del lancio di iOS 14.

Nuova applicazione per il fitness

In iOS 14, tra le tante piccole novità, ci sarà anche una importante novità in forma di applicazione: un nuovo programma per il fitness. Si tratterebbe di un sistema molto sofisticato per guidare gli allenamenti anche con video ed esercizi programmati. I video si potranno vedere e sincronizzare su vari dispositivi, inclusi a quanto pare gli Apple Watch oltre che ovviamente la Apple TV.

La Apple Pencil per scrivere ovunque

Apple dovrebbe annunciare che in iPadOS sarà possibile usare la Apple Pencil per scrivere ovunque, inclusi i campi di testo che troviamo nei moduli Internet. Il sistema operativo si occuperà di cambiare il testo da scritto a mano in testo vero e proprio.

Apple Watch come sistema per analizzare il sonno

Da tempo si sa che Apple sta lavorando per fare di Apple Watch un sistema di analisi del sonno. Con watchOS 7 dovrebbe essere finalmente giunto il momento per fare sì che questa funzione presente in diversi altri concorrenti, anche di costo molto inferiore ad Apple Watch, possa finalmente vedere la luce. Al momento non è chiaro che se watchOS 7 basterà per analizzare i momenti di riposo, quindi si tratterà di una semplice funzionale software, oppure se sarà necessario avere anche Apple Watch 6 (in arrivo in autunno). Nel primo caso l’annuncio della funzionalità l’avremo già alla WWDC 2020, in caso contrario sarà nascosto nel sistema operativo e lo vedremo debuttare con la presentazione dello Smart Watch.

HomePod con Spotify

Apple non ha avuto un grande successo con il suo altoparlante smart HomePod, per questo starebbe pensando di modificare il suo profilo annunciando la compatibilità con servizi di musica in streaming com Spotify e Amazon Music. Anche qui non è chiaro se per queste funzionalità sarà necessario un aggiornamento hardware o basterà un aggiornamento software. Nel primo caso se ne parlerà quando, forse più avanti nel corso dell’anno, verrà presentato il nuovo HomePod e forse anche un HomePod mini, in caso contrario anche questo sarà un annuncio del palco del keynote della WWDC.

One more thing…

Quelle che abbiamo elencato sono le novità principali e più probabili che ci si può attendere dalla WWDC 2020, altre che potrebbero comunque essere importanti sembrano meno probabili ma non del tutto da escludere. In particolare Apple potrebbe presentare una nuova Apple TV, un iMac Pro aggiornato e gli AirTags. Trattandosi però di prodotti hardware non è detto che siano annunciati nel contesto dell’incontro per sviluppatori, ma potrebbero arrivare successivamente.

Come seguire la WWDC

Per seguire interamente la WWDC si deve essere sviluppatori, ma alcuni eventi, come il keynote, e tutta la copertura giornalistica sono per tutti. Macitynet presenterà la diretta degli annunci della Mela, come fa da decenni, (qui la pagina che sarà presto aggiornata) e poi successivamente vi presenterà ogni novità, commenti, retroscena e sviluppi con una sezione dedicata del suo sito.