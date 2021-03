In iOS 14.5 beta 3 la scheda Oggetti rintraccia cuffie e accessori

Con l’aggiornamento a iOS 14.5 e iPadOS 14.5, gli utenti avranno la possibilità di rintracciare alcuni prodotti anche a marchio non Apple come le cuffie Beats e gli auricolari wireless di Belkin, direttamente dall’app “Dov’è”, l’app che aiuta a rintracciare le persone e a localizzare i propri dispositivi Apple, anche quando sono offline.

A riferirlo è il sito Macrumors spiegando che Apple ha predisposto una nuova scheda “Oggetti” ora per default visibile a tutti nell’app “Dov’è” della terza beta di iOS 14.5 inviata nelle ultime ore agli sviluppatori; in precedenza questa scheda era accessibile solo attivando funzionalità dedicate agli sviluppatori o con l’indicazione dell’URL “findmy://items” in Safari su iPhone o iPad.

Da questa scheda dovrebbe essere possibile individuare anche i vari oggetti sui quali sarà possibile applicare gli AirTags, minuscoli accessori da applicare su valige, borse, chiavi e altri oggetti che l’utente vuole tenere sottocchio, dispositivi più volte indicati dalle indiscrezioni come imminenti ma non ancora ufficialmente presentati.

Tutto quello che sappiamo finora sul dispositivo trovatutto di Apple AirTags e il loro funzionamento è in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.