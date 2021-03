macOS 11.3 potrebbe disattivare Rosetta 2 in alcune regioni ma non è chiaro perché

Nella terza versione beta dell’aggiornamento a macOS 11.3, sono state individuate stringhe con l’indicazione “Rosetta verrà rimosso dopo l’installazione di questo aggiornamento” e “Rosetta non è più disponibile in questa regione. Le applicazioni che richiedono Rosetta non funzioneranno più”.

A riferirlo è Steve Moser di Macrumors spiegando che non è chiaro in quali regioni la tecnologia Rosetta 2 “non sarà più disponibile” e non sono al momento noti altri dettagli.

Rosetta 2 è la nuova tecnologia in Big Sur che consente l’esecuzione sui Mac con chip Apple (M1) delle app per Intel non ancora aggiornate a Universal (compilate per essere eseguite nativamente sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU Apple).

Il layer di traduzione funziona in background permettendo di tradurre “al volo” le app per Intel la prima volta che vengono avviate.

Looks like Apple prevented Rosetta from being downloaded in certain regions as early as December. Seems rather buggy as the user reported they were in the US and a reboot fixed it. “Rosetta is not currently available in your country or region”. https://t.co/biGM25SJXV https://t.co/l9mx3mnGHj pic.twitter.com/DytRjacB1X — Steve Moser (@SteveMoser) March 3, 2021

Non è chiaro perché Apple rimuoverà Rosetta 2 in alcune regioni ma probabilmente la motivazione ha a che fare con questioni legali o di copyright: finché non saranno risolte tali questioni, Apple è probabilmente obbligata a disattivare la tecnologia Rosetta.

Oltre alle stringhe che fanno riferimento alla possibile rimozione di Rosetta 2, Moser ha individuato codice che lascia immaginare funzionakità che consentiranno di mappare alcuni tasti come controller di gioco.

New in Mac 11.3 beta 3 thread. 🧵

Apple is getting more serious about gaming on macOS with settings to map controller buttons to keyboard layouts. pic.twitter.com/cWRefKMQ50 — Steve Moser (@SteveMoser) March 3, 2021

A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.