Seconda beta di iOS 15 e iPadOS 15 agli sviluppatori

Apple ha inviato agli sviluppatori la beta 2 di iOS 15 e iPadOS 15; la nuova beta arriva a due settimane dalla prima beta dei nuovi sistemi presentati nell’ambito della WWDC 2021. Qui le novità più importanti del futuro iOS 15 e qui le novità più importanti del futuro iPadOS 15.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo).

Come è facile immaginare, Apple si sta concentrando per risolvere alcuni bug riscontrati nella prima beta. Cupertino ha già risolto un buon numero di bug sia in iOS 15, sia in iPadOS 15. Per motivi non noti, al momento la beta 2 di iPadOS 15 NON è disponibile per l’iPad Pro 9,7″ WiFi+Cellular.

Tra le novità di iOS 15, nuovi modi per restare in contatto e funzioni che aiutano a non perdere la concentrazione, esplorare e fare di più con l’intelligenza on-device. iPadOS 15 offre un’esperienza di multitasking più intuitiva, una nuova schermata Home con widget integrati, la Libreria app, appunti a livello di sistema con Note rapide, SharePlay, un’esperienza Safari ridisegnata e nuovi strumenti che migliorano la concentrazione

Sempre ai soli sviluppatori, Apple ha rilasciato la beta 2 del futuro watchOS 8; qui le novità più importanti di watchOS 8.