iOS 15, per queste funzioni serve iPhone XS o successivo

Oggi è il grande giorno, quello in cui viene rilasciato iOS 15. Se non lo avete ancora fatto, correte a leggere questo articolo per prepararvi al meglio all’installazione. Se siete pronti a installarlo, sappiate comunque che ci sono alcune novità che potrete utilizzare solo se siete in possesso di un iPhone XS, o modello più recente, come rileva 9to5Mac. Alcune novità, addirittura, saranno disponibili solo su iPhone 13. Ecco di che si tratta.

La prima novità di cui potranno godere solo i possessori di iPhone con chip A12 Bionic (o superiore), è l’audio spaziale su FaceTime. Questa funzione crea un campo sonoro che aiuta a fruire più facilmente delle conversazioni come se si stessero svolgendo faccia a faccia. Le voci degli interlocutori vengono diffuse in modo da sembrare provenienti dalla direzione in cui sono posizionati durante la chiamata.

Modalità ritratto su FaceTime: con iOS 15 è possibile sfocare lo sfondo di una chiamata per mettere a fuoco l’utente, ma solo gli iPhone con chip A12 Bionic (o superiore) potranno utilizzare questa funzione.

Globo interattivo in Apple Mappe: solo gli iPhone più recenti potranno scoprire il nuovo globo 3D interattivo in Apple Mappe, che include dettagli notevolmente migliorati per catene montuose, deserti, foreste, oceani e altro ancora. Ricordiamo che nei primi giorni di settembre Apple ha rilasciato la nuova versione di Mappe anche in Italia: qui tutti i dettagli.

Indicazioni piedonali AR dettagliate su Mappe: con iOS 15 i possessori di un iPhone compatibile potranno godere di indicazioni pedonali dettagliate mostrate in realtà aumentata.

Testo in tempo reale nelle foto: con iOS 15, il testo è interattivo in tutte le tue foto, quindi è possibile utilizzare funzioni come copia e incolla, ricerca e traduzione al volo. Il testo live funziona in Foto, Screenshot, Quick Look e Safari, oltre che nelle anteprime live con Fotocamera.

Anche la Ricerca visiva sarà potenziata sugli iPhone con A12 Bionic, o CPU più recenti. Con iOS 15 sarà sufficiente scorrere verso l’alto o toccare il pulsante delle informazioni su qualsiasi foto per evidenziare gli oggetti e le scene riconosciute. In questo modo sarà possibile scoprire di più sull’arte e sui monumenti di tutto il mondo, sulle piante e sui fiori nella natura, sui libri e sulle razze di animali domestici, semplicemente inquadrandoli.

Nuovi sfondi animati su Meteo saranno ora disponibili, con migliaia di variazioni di sfondi animati che rappresentano in modo più accurato la posizione del sole, le nuvole e le precipitazioni.

A partire da iOS 15 Apple ha introdotto, solo per gli iPhone compatibili, l’elaborazione vocale sul dispositivo. Questo vuol dire che le proprie richieste vocali saranno elaborate interamente sul proprio iPhone, a meno che non si scelga di condividerle con Apple per futuri miglioramenti. Questo, oltre che rendere ancor più sicure e protette le richieste fatte ad iPhone, renderà la risposta ancor più rapida, grazie alla potenza del Neural Engine.

Chiavi nel portafoglio: su iOS 15 Apple inizia a trasformare le chiavi in versioni digitali, potendo aggiungerle nel portafoglio.

Funzioni iOS 15 esclusive per iPhone 12

Ci sono tre funzionalità esclusive di iOS 15 che richiederanno un iPhone 12. Ecco quali:

Immagini panoramiche: nella modalità Panorama in iPhone 12 e iPhone 12 Pro Apple ha migliorato la distorsione geometrica, catturando meglio i soggetti in movimento, riducendo anche il rumore dell’immagine.

Con iOS 15 sarà migliorata la connettività 5G: più app e funzioni di sistema saranno migliorate dalla connettività 5G, incluso il supporto per il backup su iCloud e il ripristino da un backup iCloud, oltre che lo streaming di audio e video su app Apple e di terze parti, download di contenuti Apple TV+, sincronizzazione delle foto su Foto di iCloud, così come aggiornamenti di articoli Apple News+ per una lettura offline.

5G preferito al Wi-Fi: dopo l’aggiornamento, la linea iPhone 12 darà automaticamente la priorità al 5G quando la connettività Wi-Fi è lenta, o quando si è connessi a reti non sicure.

Oltre a tutte queste funzionalità di iOS 15, ce ne sono alcune che richiedono un iPhone 7 o iPhone 8, il che significa che sebbene Apple rilascerà iOS 15 ai possessori di iPhone 6S e SE (1a generazione), ci sono funzioni che questi ultimi smartphone non riceveranno. Ecco quali.

Funzioni iOS 15 da iPhone 7 e iPhone 8 in poi

Audio spaziale con tracciamento dinamico della testa: chi ascolta con AirPods Pro e AirPods Max potrà ottenere un’esperienza ancora più coinvolgente della musica Dolby Atmos, con il tracciamento dinamico della testa. Questa funzione Richiede un iPhone 7.

Stabilità della camminata è la funzione che registra importanti dati di mobilità mentre l’utente cammina con il proprio iPhone per offrire informazioni sul rischio di caduta. Questa funzione offre una metrica di salute unica nel suo genere che può fornire un’idea del rischio di caduta. Richiede un iPhone 8 o successivo.

Funzioni esclusive di iPhone 13

Anche il nuovo iPhone 13 avrà funzioni esclusive con iOS 15. Ecco quali:

Modalità cinematografica: i registi utilizzano una tecnica chiamata messa a fuoco a rack, spostando l’attenzione da un soggetto all’altro, per guidare l’attenzione del pubblico nei film. Ora, anche iPhone consente di fare lo stesso, ma solo su iPhone 13.

Gli Stili fotografici consentono agli utenti di portare su ogni immagine le proprie preferenze fotografiche continuando a beneficiare dell’elaborazione multi-fotogramma di Apple. Preset e preferenze personalizzate agiscono su scene e soggetti e, a differenza di un semplice filtro, applicano in maniera intelligente le giuste regolazioni alle diverse parti della foto per preservare gli elementi più importanti dello scatto, come le diverse tonalità di pelle.

Apple rilascerà in un secondo momento anche la registrazione video ProRes per iPhone 13 Pro anche se arriverà entro la fine dell’anno. In attesa dell’ora di rilascio di iOS 15 e iPadOS 15, in Italia verso le 19 di lunedì 20 settembre, consigliamo di dare una lettura a questo articolo, per prepararvi al meglio all’aggiornamento in totale sicurezza.