iPhone 13 Pro, la domanda supera i modelli precedenti

La domanda per i modelli iPhone 13 Pro risulta superiore rispetto a tutti i precedenti lanci degli ultimi 5 anni, con una sola eccezione: l’indicazione e prima stima dell’andamento preordini, decisamente positiva per Apple, arriva dalla società di analisi Morgan Stanley.

Il report non può contare su numeri ufficiali annunciati da Apple, che ormai da diversi anni non rilascia più comunicazioni di questo tipo, salvo rarissime eccezioni. Per elaborare una stima l’analista Katy Huberty di Morgan Stanley, riportata da AppleInsider, prende in esame sia i tempi di attesa dei preordini, sia gli ordinativi di produzione che Apple invia ai costruttori partner asiatici.

In particolare i tempi di spedizione risultano particolarmente lunghi per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max che registrano in media un tempo di attesa di 27,5 giorni. Si tratta del secondo valore più alto rilevato per tutti gli iPhone rilasciati negli ultimi 5 anni con la sola eccezione di iPhone X del 2017. I tempi di attesa risultano sensibilmente più brevi per i modelli iPhone 13 standard: il modello mini è indicato con un tempo medio di attesa di 3,1 giorni, mentre non ci sono attese per iPhone 13.

Anche se quest’anno le tempistiche possono essere influenzate dalla scarsità globale di chip, il report rileva che gli ordinativi di produzione Apple confermano la forte domanda per i modelli iPhone 13. Nel terzo trimestre Morgan Stanley ha rivisto le stime degli ordinativi Apple di 2 milioni, per arrivare a un totale di 50 milioni di unità, indicando problemi minimi di scorte di componenti. Per questa ragione Huberty ritiene che i lunghi tempi di attesa sono da attribuire almeno in parte alla forte domanda per iPhone 13.

Che i preordini e l’inizio commercializzazione stia andando bene per Cupertino è confermato anche dalla notizie di 2 milioni di preordini in Cina prima del lancio, quindi 500mila unità in più rispetto a 1,5 milioni di preordini registrati lo scorso anno al lancio di iPhone 12.

Anche secondo i dati rilevati da macitynet iPhone 13 Pro risulta in assoluto il modello più richiesto nei preordini: in questo articolo le combinazioni di colori e capacità più richieste e quali scegliere per averlo al più presto. Lunedì 20 settembre è anche il giorno di rilascio di iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15.