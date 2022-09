iOS 16 e watchOS 9 saranno disponibili il 12 settembre

Da lunedì 12 settembre sarà possibile scaricare iOS 16 e watchOS 9, versioni definitive dei nuovi sistemi operativi per iPhone e Apple Watch.

La data è stata ufficializzata a seguito della presentazione dei nuovi modelli.

watchOS 9 sarà disponibile per Apple Watch Series 4 e successivi a partire da lunedì 12 settembre e richiede iPhone 8 o successivi e iPhone SE (seconda generazione) o successivi con sistema operativo iOS 16. Sarà necessario un un iPhone SE o 8 minimo per iOS 16.

Le Release Candidate di watchOS 9 e iOS 16 (quelle che dovrebbero essere simili alle definitive, non appena disponibilii) sono in queste ore in distribuzione agli sviluppatori.

Per quanto concerne iPadOS 16 e macOS Ventura, Apple ha confermato che le versioni definitive di questi sistemi arriveranno a ottobre.

Per conoscere tutti i dettagli di iOS 16 fate riferimento a questo nostro articolo; qui, invece, tutte le novità più importanti di watchOS 9.