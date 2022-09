Apple presenta iPhone 14 Pro, il notch diventa animato con Dynamic Island

Al fianco dei fratelli standard, ecco naturalmente la serie iPhone 14 Pro: niente notch, al suo posto foro e ritaglio a forma di pillola che si trasforma. Saranno disponibili in versioni da 6,1 e 6,7 pollici.

Il nuovo modello presenta due piccoli ritagli sul display, che si allargano e accorciano a seconda della situazioni: si tratta, insomma, di un notch animato. Include il ceramico shield che lo rende davvero resistente agli urti, un po’ come le precedenti generazioni.

Il Dynamic Island si allarga a seconda delle notifiche che si ricevono: ad esempio, con una chiamata in entrata viene mostrata un’animazione che espande il notch in una notifica ben più grande. Lo stesso dicasi quando si collegano le AirPods, o quando ci sono multimedia in riproduzione. Ancora, il notch sarà modificato durante le chiamate, o ancora quando vengono mostrate indicazioni da Mappe.

Il display di iPhone 14 Pro arriva a 1600 nits di picco, ma durante i video anche a 2000 nits. Ovviamente, i modelli Pro sono due, uno da 6,1 pollici e l’altro da 6,7 pollici, proprio come i modelli standard. Ciascuno propone una densità di pixel di 406 ppi.

Il display supporterà l’Always on, quindi schermo sempre acceso, in grado di fornire le principali informazioni, senza neppure risvegliare il dispositivo. Il dispositivo farà uso del chip A16 Bionic, che migliora i consumi, il display e la camera. Ha 16 miliardi di transistor ed è il primo costruito a 4 nanometri.

Il chip è il più veloce su uno smartphone spiega Apple, ed è il 40% più veloce della concorrenza, grazie ad una CPU a 6 core: 2 core ad alte performance e 4 core ad alta efficienza. Il display Engine permetterà allo schermo di raggiungere un refresh di appena 1 Hz, così da risparmiare energia quando non serve.

A livello multimediale la Pro Camera è la più avanzata di sempre, spiega Apple., con un nuovo sensore da 48 MP con quad pixel sensor, il 65% più grande del sensore precedente. Il senore quad pixel si adatta a quel che succede: i quattro piccoli sensori diventano un sensore virutale che ha la risoluzione da 12 megapixel, così da offrire un miglioramento rispetto ad iPhone 13 pro.

La lente telefoto da 12 MP permette uno zoom 2X con qualità di un obiettivo ottico. Inoltre, iPhone 14 Pro permetterà scatti Provare a 48 MP. Il nuovo sensore ha un differente pixel pattern e quindi si basa su un nuovo algoritmo che permette di effettuare zoom senza perdere qualità: più pixel permettono di fare il refrain e drop delle immagini, conservandone la qualità. Inoltre, c’è sempre il sensore da 12 MP ultra wide.

Anche il Flash è stato ridisegnato per adattarsi a quale obiettivo viene utilizzato: è due volte più luminoso del predecessore.

A livello video iPhone 14 Pro permette di registrare in ProRes e con supporto Dolby. Come per tutti gli iPhone della serie 14 supportano Action Mode, che stabilizza i movimenti come se si avesse un gimbal tra le mani.

Naturalmente, anche iPhone 14 Pro gode della nuova funzione di emergenza SOS via satellite, presene anche sui modelli standard.

iPhone 14 Pro da 6,1 pollici ha un prezzo a partire da 1339 euro, mentre il modello da 6,7 pollici parte da 1489 euro. Si pre ordinano dalle 14:00 del 9 settembre e saranno disponibili dal 16 settembre.

in aggioranamento