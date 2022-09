Apple ha confermato che iPadOS 16 e macOS Ventura arriveranno a ottobre, cambiando l’annuncio che in precedenza riferiva genericamete dell’arrivo di questi sistemi “in autunno”.

Di iPadOS 16 sapevamo già che era stata posticipata la data di rilascio: ad agosto Apple aveva fatto sapere che la nuova versione del sistema operativo per iPad sarebbe arrivata successivamente al rilascio di iOS 16. Arriverà direttamente iPadOS 16.1: Tra le novità specifiche di questa versione, ci dovrebbe essere una versione rivista e migliorata di Stage Manager, funzionalità che consente di lavorare con più finestre aperte in sovrapposizione, con il supporto completo di monitor esterni, ridimensionare le finestre e passare da una all’altra.

In precedenza sono circolate indiscrezioni secondo le quali dopo il rilascio delle prime beta del futuro sistema a sviluppatori e beta tester, sono emersi alcuni bug, ma anche critiche per l’interfaccia confusionaria di Stage Manager e il supporto per un limitato numero di modelli di iPad. Ritardare il rilascio, dovrebbe permette agli ingegneri Apple di investire più risorse nel completare il sistema e disporre inoltre di iPadOS 16.1 in concomitanza dell’arrivo di nuovo hardware (indiscrezioni circolate in precedenza riferiscono che Apple ha in cantiere versioni aggiornate di iPad Pro con chip M2, oltre un nuovo iPad entry level con porta USB-C).

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link.