Con watchOS 9 allenamenti al top e calendario lunare al polso

Sarà un Apple Watch ancora più potente quello che sarà possibile aggiornare col nuovo watchOS 9: ne parla Apple annunciando tutte le novità più importanti che saranno introdotte attraverso questa nuova versione del sistema operativo in arrivo per l’autunno.

Innanzitutto, ci sono quattro nuovi quadranti con cui personalizzare la schermata principale. Si va dall’Astronomy al Calendario lunare, molto utile per chi coltiva la terra e vuole tenere d’occhio le varie fasi dal polso, c’è poi una versione più giocosa chiamata Play Time che mostra i numeri con alcune animazioni e uno più serioso chiamato Metropolitan.

Anche Siri viene potenziato attraverso una nuova UI e viene pure rinnovato il banner delle notifiche, mentre l’app Podcast facilita il modo con cui possibile cercare e ascoltare nuovi spettacoli.

Per quanto riguarda gli allenamenti, Apple introduce notevoli cambiamenti che perfezionano sia il monitoraggio che la pianificazione degli esercizi. Ad esempio per la corsa è possibile sfruttare una serie di nuovi algoritmi governati dal machine learning e dai dati raccolti da sensori come accelerometro e giroscopio per misurare l’oscillazione del braccio e il movimento verticale del torace, in modo da fornire una misurazione più precisa.

Inoltre sulla schermata principale dell’allenamento è possibile raccogliere più informazioni e, con la nuova Heart Rate Zone, gli utenti possono tenere d’occhio l’intensità della frequenza cardiaca in base al tipo di allenamento e il range all’interno del quale si vuole contenere lo sforzo fisico.

E’ soprattutto possibile ottenere una maggiore personalizzazione degli allenamenti in base al tipo di obiettivo che si intende raggiungere e ricevere aggiornamenti tramite vibrazioni e annunci vocali.

I sensori come l’accelerometro e l’AI vengono inoltre impiegati anche per il monitoraggio del sonno, in combinazione con svariati studi che consentiranno di capire meglio come funzionano le varie fasi del sonno notturno ed aiutare così l’utente a riposare meglio.

Altra novità è la funzione per la gestione della somministrazione dei farmaci e del tempo corretto con cui assumerli: l’utente può usare l’iPhone per riconoscere i farmaci in modo tale da non doverne ricopiare manualmente le varie informazioni e in un sol colpo può scoprire eventuali informazioni sull’interazione tra i vari farmaci che potrebbero creare problemi se presi insieme, in tal caso inviando poi quanto scoperto al proprio medico curante.

Infine, per quanto riguarda gli allarmi in caso di rischi cardiaci, il monitoraggio continuo di watchOS 9 consentirà di capire quali fattori – tra esercizi, cibo, peso e sonno – possono influire sulla vita di tutti i giorni, con una serie di dati raccolti che ancora una volta possono essere condivisi col medico.