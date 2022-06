iOS 16 permette di rimuovere 29 app di serie di Apple

Apple sta aumentando il numero di applicazioni preinstallate che possono essere rimosse: come scoperto dalla beta attualmente in prova dagli sviluppatori, iOS 16 porta a 30 (29 in Italia, ci arriviamo tra un attimo) il numero di app che l’utente può finalmente cancellare dal suo telefono, liberando spazio e personalizzando il dispositivo in base alle proprie necessità.

Nei primi anni di vita di iPhone per poter togliere le app di Apple bisognava ricorrere al jailbreak, una procedura che invalidava la garanzia e rendeva il dispositivo spesso instabile. Poi sei anni fa decise di dare la possibilità agli utenti di rimuoverne qualcuna, sicché chi all’epoca poteva installare iOS 10 aveva la capacità di eliminare app come Musica, Mappe, Calendario, Orologio, iTunes Store, Promemoria, Video, iBook, Podcast, Trova Amici, Suggerimenti, Contatti e Photo Booth.

La stessa cosa poi, con tre anni di ritardo, fu offerta su Apple Watch con la versione numero 6 di watchOS, mentre le successive versioni di iOS andavano a migliorare questa capacità con funzioni accessorie come quella di iOS 11 che eliminava automaticamente le app inutilizzate, con particolare attenzione (in iOS 13) per quelle con abbonamenti attivi.

Questo autunno come dicevamo sui dispositivi che possono installare iOS 16 cresce di quattro (*) il numero di applicazioni di Apple preinstallate che l’utente potrà rimuovere. Di conseguenza, se da questo punto di vista non ci saranno cambiamenti rispetto alla beta attualmente in lavorazione, faranno parte di questa lista:

Borsa Bussola Calcolatrice Calendario Casa Comandi rapidi Contatti Dov’è (*) FaceTime File Fotocamera (*) Fitness iTunes Store Libri Mail Mappe Memo vocali Meteo Metro Musica News (che in Italia però non c’è) Note Orologio (*) Podcast Promemoria Salute (*) Suggerimenti Traduci TV Watch

Come spiegato da Apple in passato, ricordiamo che la rimozione di un’app non comporta necessariamente l’eliminazione delle sue funzionalità. Ad esempio è possibile cancellare l’app Contatti ma tutte le informazioni di contatto resteranno comunque accessibili dalle app Telefono (che non si può cancellare), Messaggi, Mail, FaceTime, sebbene poi per poter eliminare un contatto sarà necessario ripristinare l’app Contatti. Allo stesso modo chi cancella FaceTime può comunque continuare a ricevere chiamate tramite il servizio dalle app Contatti e Telefono.