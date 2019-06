iOS 13 chiede conferma prima di eliminare app con abbonamenti attivi

Nella beta 2 di iOS 13 – versione al momento nelle mani dei soli sviluppatori – Apple ha predisposto un messaggio di avviso che si presenta quando si cerca di rimuovere app nelle quali sono attivi abbonamenti.

Il messaggio chiede se si desidera mantenere ancora attivo l’abbonamento, proponendo in alternativa di andare nelle impostazioni relative agli abbonamenti e da qui visualizzare, modificare o annullare quelli in corso.

Gli abbonamenti, lo ricordiamo, generalmente si rinnovano automaticamente finché non si decide di annullarli. Tra gli abbonamenti che si rinnovano automaticamente sono inclusi, vi sono quelli in-app per contenuti o servizi (HBO NOW, Spotify, Pandora, Hulu ecc.) ma anche di Apple Music e Apple News+.

Con iOS 12, le app con abbonamenti possono essere eliminati senza avvisi. Da aprile di quest’anno in iOS è stata attivata una nuova opzione che obbliga l’utente a confermare espressamente l’attivazione di un abbonamento, opzione utile per evitare di attivare erroneamente abbonamenti con tutte le app che consentono di effettuare acquisti in-app.