I migliori libri per un picnic con i bambini

Arriva l’estate, finisce la scuola e, tra un campo estivo e l’altro, c’è ancora tempo da passare assieme in città prima di partire per le ferie e andare in vacanza. Ma cosa fare con i più piccoli?

Rovistando tra le tante cose che si possono trovare in libreria abbiamo messo assieme questa lista di libri che propongono letture adeguate ma anche giochi, intrattenimenti e altre forme di divertimento per passare un po’ di tempo insieme all’aria aperta giocando oppure leggendo serenamente in famiglia. E, già che ci siamo, anche qualcosa per mamma e papà che magari vogliono rilassarsi leggendo qualcosa assieme ai loro piccoli. Perché no?

Un anno a Fleurville. Ricette dai balconi, dai tetti e dai giardini

Iniziamo con un libro di lettura per bambine e bambini dai quattro anni in su: a Fleurville frutta e verdura si coltivano ovunque: su balconi e terrazze, nelle vie e nelle piazze, sui tetti, nei giardini. Perché tutti sanno che oltre a essere divertenti da curare e buone da mangiare, sono piante meravigliose da guardare. E nelle cucine di ogni casa si trasformano i prodotti dell’orto in piatti deliziosi. Prova a farlo anche tu, grazie alle dodici ricette che trovi qui, dolci e salate, preparate soltanto con frutta e verdura di stagione. Sono le ricette migliori della città, una per ogni mese dell’anno

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Fatti assodati sulle uova

Lena Sjöberg ci introduce in un universo fantastico in cui i piccoli lettori dai cinque anni in su possono trovare risposte scientifiche a domande molto semplici ma anche molto interessanti. Il libro è stato finalista Premio Carl von Linné-plaketten, vincitore Premio Swedish Food Academy, Medaglia d’oro Kolla!, premio dell’Associazione Illustratori svedese. Vi siete mai chiesti come fa il pulcino a respirare dentro l’uovo? O che aspetto avevano le uova di dinosauro? O se è possibile far rimbalzare un uovo di gallina? Sapevate che gli scienziati hanno scoperto delle uova nello spazio, e che alcuni animali fanno le uova quadrate? Questo è uno spassoso e originale picture book divulgativo sulle uova, da quelle dei volatili a quelle di insetti, pesci e rettili, passando per gli animali preistorici, ma anche per curiosità e tradizioni legate alle uova.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Tu sei musica. Ediz. a colori. Con playlist online

Questo creato da Elisa Vincenzi e Ilaria Braiotta è un libro simpatico, ben fatto e divertente, adatto per i bambini dai cinque anni in su. È in pratica primo incontro con la musica. Quindi, genitori e figli, mettetevi comodi, aprite bene le orecchie e leggete, guardate, ascoltate questo albo illustrato fatto di suoni, parole e immagini. Attraverso un QR Code potrete collegarvi a una playlist YouTube composta da 12 tracce musicali che, pagina dopo pagina, vi accompagneranno durante la lettura. Scoprirete che esistono musiche leggere come piume nella neve, mentre altre scavano nella terra come le radici di un albero. Lasciatevi trasportare in ambientazioni uniche, cullatati da melodie sempre diverse. Perché ci sono musiche di ogni genere e ognuno può scegliere la sua. Ma soprattutto, ognuno ha una musica dentro di sé. La sentite anche voi? Un albo che accompagna i bambini in una danza fatta di note, parole e colori.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Ai bambini basta niente per giocare. 62 attività da fare senza nulla

Entriamo nella parte dedicata più esplicitamente alle attività da giardino o da parco, ma anche per la casa (propria e quella dei nonni o degli amici) con questo libro per bambini dai sette anni in su. Si può giocare con niente, come sanno i bambini, proprio con niente. Non occorrono giocattoli, materiali o batterie. Bastano fantasia e voglia di divertirsi. Ed ecco che su un prato o sotto l’ombrellone d’estate, in camera o sul tappeto d’inverno, prendono vita tornei memorabili e sfide all’ultima mossa. In questo libro troverai 62 suggerimenti, con diverse difficoltà. Poi, una volta entrati nello spirito giusto, sarà facile inventarne da soli!

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

36 giochi per i giorni di festa. A Natale, Pasqua e tutto l’anno

Ok, ok, non è certamente Pasqua e tantomeno Natale. Ma le regole dei giochi che ci sono qui dentro sono validissime per tutto l’anno e vanno bene per bambini dai sette anni in su. Nati in occasione di ricorrenze religiose o civili, i giochi sono divenuti un appuntamento fisso da condividere con i familiari e gli amici durante le festività. Magari attorno al tavolo della cena appena conclusa, in attesa che scocchi la mezzanotte, oppure in piazza, dove tutto il paese si incontra la mattina del giorno di festa. A Pasqua si gioca con le uova, a Natale con le carte o a Tombola, a Carnevale con la pentolaccia, ad Halloween con le mele… In queste pagine troverai tutte le regole, le curiosità storiche e gli aneddoti dei giochi più classici di tutti i tempi, in grado di far divertire fianco a fianco nonni e nipoti, autentici appassionati e giocatori occasionali. Scritto da Andrea Angiolino e illustrato da Valeria De Caterini.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza

La pandemia non ferma il divertimento! Questo libro per bambine e bambini dai sei anni in su scritto da Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico Taddia racconta questo: come giocare assieme anche con un po’ di distanziamento. Infatti, si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare. Come si fa a divertirsi con gli amici, con i compagni di classe o di squadra stando a un metro di distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove! I tre autori hanno giocato moltissimo per spiegarci come praticare i giochi più amati in tutta sicurezza: dal nascondino al calcio, dal rubabandiera al basket, dalla mosca cieca al frisbee, ecco 30 idee per giocare al chiuso e all’aperto, in poche persone o in grandi gruppi, in luoghi piccoli o spazi grandi, evitando assembramenti e mantenendo la distanza sociale. Un inno al divertimento e alla bellezza dello stare insieme anche a un metro di distanza.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Giochi per l’estate da fare con il tuo bambino. 150 idee creative e originali per divertirti insieme ai tuoi figli

Entriamo nella parte decisamente viva della lista grazie a questo libro di Animatamente. Durante le vacanze estive abbiamo più tempo da trascorrere insieme ai nostri figli. Ma come sfruttare al meglio questi momenti preziosi per trasformare ogni attività in un’occasione di sviluppo che sia divertente e anche educativa? Questo libro è un alleato per genitori in vacanza: propone centocinquanta giochi, idee e soluzioni creative per godersi dei momenti di svago nei diversi ambienti naturali. Mare, montagna o città: ogni contesto è buono per coinvolgere genitori e bambini in attività che migliorano la qualità del tempo trascorso insieme. Con un metodo semplice ed efficace imparerete a progettare e realizzare giochi sempre nuovi, strumenti per lo sviluppo di capacità motorie, cognitive e sensoriali dei bambini. A ogni gioco è dedicata una scheda di facile consultazione, che indica gli obiettivi ludici, l’età consigliata, il materiale necessario e le regole.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Indovinelli Difficili Per Bambini Intelligenti: 300 Indovinelli E Rompicapi Per Bambini E Adulti

Francesco Foi ha messo assieme una serie di indovinelli che fanno passare un sacco di tempo assieme. È un libro per bambini per farli riflettere e allenare la loro mente: una raccolta di 300 enigmi e rompicapo che “sfidano il cervello”. È un libro perfetto per i bambini che amano risolvere i problemi. Un’attività che può essere condivisa con tutta la famiglia: questi sono enigmi più difficili e sono stati realizzati per essere risolti da bambini dai 10 anni in su, con la partecipazione gradita del resto della famiglia.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Barzellette disgustose per bambini

Forse è un intruso, chi lo sa. Ma questo libro della Silly Sloth Press è forte. I bambini saranno entusiasti di questo fantastico libro delle barzellette per ragazzi e ragazze con illustrazioni molto carine a tema. Questo libro diventerà il loro compagno preferito per qualsiasi viaggio e li intratterrà durante i lunghi trasferimenti in macchina. Sarà anche un regalo perfetto per creare momenti indimenticabili durante campi estivi e notti fuori casa. Questo libro è perfetto per lettori di qualsiasi età che non vedranno l’ora di condividere le nuove barzellette e anche per i lettori meno entusiasti che non riusciranno a posarlo anche dopo diverse letture.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni

E se un genitore volesse chiedersi come fare a crescere i suoi bambini? Se ne sono occupati Jessica Joelle Alexander e Iben Sandhal. Da oltre 40 anni la Danimarca domina il World Happiness Report, la classifica dei Paesi più felici stilata ogni anno dalle Nazioni Unite. Tanto da diventare oggetto di studi sociologici: sono in molti ad analizzare lo stile di vita dei suoi abitanti che, al di là di questioni strettamente legate all’efficienza dei servizi e al tasso di ricchezza del Paese, è quello ritenuto il più vicino all’optimum. Dopo tredici anni di ricerca e collaborazione, Iben Sandahl, psicologa, e Jessica Joelle Alexander, giornalista, ritengono di aver scoperto il vero segreto della felicità del piccolo Paese del nord e lo svelano in questo manuale. Sembra che alla base dell’appagamento ci sia il modo in cui genitori e figli si relazionano tra di loro, l’empatia e la capacità degli adulti di offrire strumenti e istruzioni senza porre ultimatum ai piccoli. I genitori danesi crescono figli felici, che a loro volta diventano genitori sereni di altri bimbi felici, e così via in un circolo virtuoso. Partendo dalle loro osservazioni e dai loro studi, Sandahl e Alexander sono riuscite nell’intento di scrivere una guida pratica, da poter seguire passo passo per analizzare i propri comportamenti, evitare errori e orientare i propri metodi educativi nella giusta direzione.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Cucinare un orso

In questo romanzo di Mikael Niemi (e prima proposta per i genitori) ispirato da un personaggio storico che attraverso l’istruzione e il potere della parola scritta ha cercato di dare voce e riscatto alla bistrattata minoranza sami rivivono le atmosfere del “Nome della rosa”. Un piacere per la lettura.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il picnic e altri guai

Seconda proposta per i più grandi, cioè i genitori: In questa raccolta nella quale, inopinatamente, mancano gli animali, Gerald Durrell ci propone cinque storie di grande malia, spaziando in generi per lui insoliti: l’erotico, il macabro, lo horror. E ci offre con prodigalità la sua dote più amabile: l’arte di trasformare ogni esperienza in divertimento.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: