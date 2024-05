Disponibili aggiornamenti a iOS 17.5 e iPadOS 17.5

Apple ha rilasciato le versioni definitive degli aggiornamenti a iOS 17.5 e iPadOS 17.5, update che arrivano a più di due mesi dal rilascio di iOS 17.4 e iPadOS 17.4.

Tra le novità di rilievo dell’aggiornamento a iOS 17.5, la possibilità per gli utenti nell’UE di scaricare app dai siti web degli sviluppatori (bypassando l’App Store), opzione che si aggiunge a quella già esistente che consente di scaricare app e giochi da app store alternativi, oltre che dall’App Store.

Il widget Podcast è stato aggiornato e mostra un colore dinamico che cambia in base alla grafica del podcast che si sta riproducendo. Nel codice di iOS 17.5 sono stati individuati riferimenti a un nuovo sistema anti-stalking per tracker come gli AirTag, aggiornamento di una funzionalità annunciata l’anno scorso e sviluppata insieme a Google.

Di seguito le note di rilascio ufficiali:

Schermata di blocco

È disponibile un nuovo sfondo “Raggi del Pride” per la schermata di blocco che celebra la comunità LGBTQ+ e la sua cultura.

Notifiche di tracciamento

Il rilevamento del tracciamento multipiattaforma invia notifiche se un dispositivo Bluetooth di tracciamento compatibile di un altra persona si sta spostando con l’utente per un certo periodo di tempo, a prescindere dal sistema operativo a cui il dispositivo è stato abbinato.

Come installare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente. L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Per tutte le novità di iOS 17 vi rimandiamo a questo articolo; per le novità di iPadOS vi rimandiamo qui.