iPadOS 17, tutte le novità del sistema operativo Apple

Nel corso del keynote introduttivo della WWDC 2023 che ha visto tra le altre presentazioni il debutto del visore Apple, dal punto di vista del software non sono mancati tutti gli annunci attesi sui sistemi operativi della Mela.

Se è vero che il sistema operativo più atteso è certamente iOS 17, è altrettanto vero che nel corso degli anni iPadOS è diventato un sistema operativo in grado di brillare di luce propria, con funzioni esclusive della piattaforma. Quest’anno, peraltro, sembra proprio che le novità più interessanti riguardino proprio il sistema operativo per il tablet della Mela.

Ecco, allora, tutto quello che c’è da sapere su iPadOS 17.

iPadOS 17, il nome

Così come per iOS, anche per il sistema operativo per iPad non era difficile prevedere il nome. Non solo perché numericamente iPadOS 17 viene dopo iPadOS 16, ma perché Apple ha ormai unificato la numerazione dei propri OS. A iOS 17, dunque, non poteva non affiancarsi iPadOS 17.

iPadOS 17, le novità più importanti

Nuova schermata di blocco

La novità più interessante riguarda certamente la schermata di blocco. Con iPadOS 17 viene meno il gap con iOS 16, che lo scorso hanno ha portato una ventata di freschezza alla lock screen, la schermata di blocco. Sostanzialmente, anche iPadOS 17 avrà una Lockscreen completamente personalizzabile.

Anzitutto, ci sarà un particolare effetto per cui la foto dello sfondo potrà apparire in primo piano rispetto all’orario, così da dare maggiore risalto al wallpaper (lo stesso effetto c’è sulla schermata di blocco di iOs 16). Inoltre, sulla schermata sarà possibile aggiungere i widget, che stanno diventando sempre più importanti nell’ecosistema Apple. Questi, per di più, saranno interattivi come in iOs 17, per poter eseguire operazioni con un tap, senza necessità di aprire l’app relativa.

Ancora, sulla schermata di blocco arriveranno le Attività in tempo reale, così da rimanere aggiornati, ad esempio, sul risultato di un evento sportivo, piuttosto che su un volo, o su una ordinazione al proprio ristorante preferito.

La schermata di blocco di iPadOS 17 sarà personalizzabile anche dal punto di vista grafico, potendo cambiare lo stile, i font e i colori delle scritte, compresi i numeri dell’orologio. Sarà possibile anche optare per schermate di blocco con motivi particolari, come caleidoscopio, le emoji e altre ancora, che gli utenti hanno apprezzato già da iOS 16.

Widget

I widget sono stati i protagonisti del keynote Apple di apertura della WWDC23, riproposti su Apple Watch, ma anche rinnovati su macOS 14 Sonoma. Anche su iPadOS 17 i widget risulteranno migliorati, adesso interattivi, così da poter svolgere alcune attività con un semplice tap, senza dover aprire le applicazioni di riferimento.

Da notare, che grazie a WidgetKit, anche i widget di terze parti potranno essere interattivi. C’è da capire come questo potrà influire negativamente sull’autonomia dei dispositivi.

App Salute

Per la prima volta l’app Salute di Apple fa la sua apparizione su iPad. Si tratta di un applicativo ben noto agli utenti iPhone, che adesso consentirà anche su iPad di prendere visione dei propri dati sanitari, in modo piuttosto dettagliato. L’app si distinguerà per un design ottimizzato per il grande schermo di iPad, con dati in evidenza e grafici interattivi.

iPadOS 17, nuove e notevoli

PDF su Note

iPadOS porta i PDF sull’app Note. Questi appariranno all’interno delle note come pagine intere, così che l’utente avrà già a prima vista l’intero documento su cui prendere appunti, potendo anche utilizzare Apple Pencil.

App Messaggi

L’app messaggi diventa ancor più divertente, grazie alla possibilità di creare Live Sticker a partire dalle proprie foto: con un solo tap si potrà estrapolare la sagoma del soggetto principale e trasformarla in un adesivo animato.

L’app Messaggi, ancora, accoglierà un nuovo menu espandibile per accedere alle app iMessaggi più utilizzate. Ancora, tra le altre novità i messaggi audio che verranno trascritti, così che l’utente possa decidere di leggerli subito o ascoltarli in un secondo momento.

Con iPadOS 17, inoltre, l’app Messaggi migliora anche la ricerca globale: adesso saranno disponibili per gli utenti filtri di ricerca per persone, parole chiave, foto o link.

FaceTime

FaceTime accoglie anche su iPad, grazie ad iPadOS 17, le reazioni, come cuori, palloncini, raggi laser, fuochi d’artificio e altro ancora. Tutti questi effetti potranno essere attivati semplicemente con gesti delle mani (ci penserà il sistema operativo a richiamare quello corrispondente) , e saranno disponibili anche per app di conferenza di terze parti.

Inoltre, considerando l’arrivo di FaceTime sul grande schermo tramite Apple TV 4K, iPad potrà fungere come da webcam wireless. L’idea di base è sempre quella di sfruttare la funzione Continuity Camera già disponibile per macOS: quando si avvia FaceTime su Apple TV, l’iPad collegato allo stesso account e alla medesima rete WiFi si trasformerà in una webcam wireless di ottima qualità.

iPadOS 17, altre funzioni

supporto per la videocamera integrata dello iPadOS 17 integra ildello Studio Display e quelle di monitor di altre marche, permettendo di sfruttarle con le chiamate FaceTime e altre app che consentono l’uso della videocamera, funzionalità comoda per chi usa iPad con uno schermo secondario. Safari migliora la produttività dell’utente con l’introduzione dei profili, per tenere separata l’attività di navigazione personale da quella lavorativa;

iPadOS 17 usa il machine learning per identificare i campi di testo nei PDF così da consentire agli utenti di compilarli rapidamente;

così da consentire agli utenti di compilarli rapidamente; Stage Manager permette adesso di modificare posizione e dimensioni delle finestre;

permette adesso di modificare posizione e dimensioni delle finestre; Freeform aggiunge nuovi strumenti di disegno;

aggiunge nuovi strumenti di disegno; Spotlight è stato migliorato, permettendo adesso di cercare informazioni e avviare azioni in modo ancora più rapido con risultati visivi migliori e ricerca estesa ai video;

è stato migliorato, permettendo adesso di cercare informazioni e avviare azioni in modo ancora più rapido con risultati visivi migliori e ricerca estesa ai video; Ricerca visiva adesso riesce a identificare cibo, vetrine, insegne e simboli su cose come le etichette di lavaggio dei capi d’abbigliamento;

adesso riesce a identificare cibo, vetrine, insegne e simboli su cose come le etichette di lavaggio dei capi d’abbigliamento; Funzioni di correzione automatica migliorata per la tastiera; modello di riconoscimento vocale di Dettatura più accurato;

migliorata per la tastiera; modello di riconoscimento vocale di Dettatura più accurato; Possibilità di richiamare Siri senza “Hey” e di formulare più richieste senza dover riattivare ogni volta l’assistente;

Condivisione AirPlay più semplice ed estesa ai televisori supportati negli hotel;

Promemoria offre un nuovo modello di lista della spesa intelligente che semplifica lo shopping;

offre un nuovo modello di lista della spesa intelligente che semplifica lo shopping; Mappe permette di scaricare le mappe e di usarle offline;

permette di scaricare le mappe e di usarle offline; Migliorata la protezione della privacy con l’aggiunta di protezioni per bambini e bambine, e una funzione “Avviso di contenuti sensibili” per adulti;

Nuovi strumenti per l’accessibilità come Assistive Access che aiuta l’utente con disabilità cognitive a usare iPad con maggiore semplicità e indipendenza. Ancora, Live Speech consente a coloro che non possono parlare di esprimere i propri pensieri tramite la scrittura e di farli pronunciare ad alta voce durante le telefonate, le chiamate FaceTime e gli incontri di persona. Infine, Point and Speak in Lente d’ingrandimento aiuta le persone cieche e ipovedenti a interagire con dispositivi elettronici e altri oggetti fisici con piccole etichette di testo.

Compatibilità e data di rilascio Compatibilità e data di rilascio

La beta di iPadOS 17 per sviluppatori è già disponibile nel sito dedicato, mentre quella pubblica sarà disponibile per gli utenti di Apple TV a luglio 2023.

iPadOS 17 sarà disponibile per tutti come aggiornamento software gratuito iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

Rispetto allo scorso anno rimane fuori la quinta generazione di iPad, che dunque non sarà aggiornabile, così come non saranno aggiornabili a iPadOS 17 gli iPad Pro da 9,7 pollici. Quasi certamente sarà rilasciato in autunno, in concomitanza con il rilascio di iOS 17 e della serie di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, atteso per settembre 2023.

