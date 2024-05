Apple Pride 2024, nuovi sfondi e cinturino Apple Watch

Apple sta per lanciare un nuovo sfondo dinamico per iPhone e iPad, oltre a un quadrante e un cinturino abbinato per Apple Watch. È l’omaggio annuale con cui l’azienda mostra il suo sostegno ai movimenti che promuovono l’uguaglianza delle comunità LGBTQ+ in tutto il mondo.

Tra questi Apple ci tiene a citare la ILGA World (International Lesbian and Gay Association), un’associazione internazionale che riunisce più di 400 gruppi gay e lesbici di tutto il mondo, e la Human Rights Campaign, la più grande associazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT) d’America, con attualmente più di 750.000 tra soci e sostenitori.

Tra le altre organizzazioni supportate troviamo anche «Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, GLSEN, Equality Federation, National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL e il The Trevor Project».

Quella rinnovata poche ore fa con il nuovo set di sfondi e cinturini è una tradizione iniziata da Apple nel 2016, quando realizzò uno speciale cinturino per Apple Watch usando i colori della bandiera arcobaleno (che insieme all’unicorno è uno dei simboli più usati dal movimento di liberazione omosessuale) in occasione della parata del Gay Pride di New York di quell’anno.

Da allora ogni anno l’azienda ha rinnovato la sua offerta mettendo in vendita un nuovo cinturino e, a partire dal 2018, affiancandogli uno sfondo a tema per iPhone, iPad e Apple Watch. Qui le altre edizioni 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 e 2017.

Il cinturino Apple Pride 2024

Il cinturino Pride Edition Braided Solo Loop 2024 «evoca la forza e la bellezza delle comunità LGBTQ+ con un design vibrante e fluorescente» che si ispira ai colori delle bandiere del Pride, ed è valorizzato da un’aletta incisa al laser con la scritta PRIDE 2024.

A questi Apple ha deciso di miscelare i colori nero e marrone che «simboleggiano le comunità nere, ispaniche e latine», mentre le tonalità rosa, azzurro e bianco «rappresentano gli individui transgender e non binari».

Gli sfondi Apple Pride 2024

Per il quadrante Pride Radiance e gli sfondi abbinati per iPhone e iPad, Apple dice di esseri ispirata ai sentimenti di speranza, forza e comunione nei confronti delle comunità LGBTQ+.

Nell’immagine campeggiano dei fasci luminosi che formano la parola “Pride” e il testo cambia quando l’utente sblocca il dispositivo, mentre sull’orologio reagiscono al movimento del polso. L’obiettivo? «illuminare il percorso verso una maggiore uguaglianza per le generazioni future».

Quando arrivano

Quadranti e sfondi saranno disponibili con la versione 17.5 di watchOS, iOS e iPadOS il cui arrivo è ormai imminente, mentre il cinturino si potrà ordinare sul sito Apple a partire dal 22 Maggio.

Come dicevamo Apple da anni è molto attenta alla promozione e la difesa dei movimenti LGBTQ+, soprattutto a seguito del coming out dell’attuale amministratore delegato di Apple, Tim Cook, avvenuto ormai quasi 10 anni fa e per il quale ha ribadito più volte di non avere rimpianti.