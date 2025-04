Ecco la faccia di iOS 19, sarà una rivoluzione nostalgica

Pubblicità

Curiosi di sapere come sarà il prossimo, rivoluzionario, dal punto di vista dell’interfaccia, iOS 19? Ci pensa il leaker John Prosser a riportare in primo piano un tema che sarà dominante nei prossimi mesi con un filmato che dovrebbe darci una idea di quella rinfrescata a tutto l’impianto visivo del sistema operativo, che potrebbe essere la principale novità della prossima WWDC 2025.

In realtà, più che di una rivoluzione, potremmo parlare di un tocco di modernità improntato su elementi che richiamano il passato: una interfaccia lineare, con elementi ben spaziati e l’eliminazione quasi totale di spigoli ed angoli.

Le icone delle app in iOS 19, ad esempio, non sarebbero rotonde come quelle di WatchOS o di VisionOS, ma continuerebbero a mantenere delle linee rette, seppur più morbide all’apparenza, con bordi curvi che ricordano — per chi ha buona memoria — lo stile scheuomorfico di iOS 6 (che portò anni fa ad uno scontro interno tra designer Apple), ma rivisitato in chiave flat e moderna.

Tutte le app preinstallate in iOS 19, o almeno quelle che si vedono nel video, mostrano segni di rinnovamento: Foto, Musica, Salute e l’app Impostazioni mostrano nuove icone, con colori rivisitati e una forma più tondeggiante.

Un’altra novità interessante riguarda l’interfaccia delle app in sé. Sebbene la maggior parte dell’esperienza resterebbe simile, alcune barre superiori (come quelle di Musica e Foto) sembrano essere state leggermente ridisegnate, con un aspetto più piatto e moderno, ma sempre coerente con lo stile attuale.

C’è abbondanza di elementi riflettenti che reagiscono all’inclinazione del dispositivo, di barre fluttuanti, e di animazioni più vive, in stile Dynamic Island, che renderebbero l’interazione più immersiva e dinamica. Tutti segnali che indicano una possibile integrazione più stretta con visionOS anche dal punto di vista stilistico.

Tra le altre modifiche significative all’interfaccia grafica di iOS 19, si nota la barra di stato leggermente rialzata, creando più spazio tra l’orologio, l’indicatore di segnale e l’angolo dello schermo. Un piccolo aggiustamento che dovrebbe contribuire a rendere l’interfaccia più ariosa.

Il video, basato su una build di iOS 19 trapelata da fonti interne, mostra in ogni caso un sistema operativo ancora molto simile a iOS 18; quindi distante da una vera rivoluzione dal punto di vista funzionale: le animazioni sono le stesse, le funzioni sembrano invariate, ma la forma delle icone lo rende semplicemente più giocattoloso, o se vogliamo fresco e gioioso, e nello stesso tempo un po’ più retro.

Ovviamente, come sempre accade con i leak, non mancano i dubbi: un giornalista autorevole come Mark Gurman, mette in discussione l’autenticità di queste immagini, soprattutto quelle pubblicate da Jon Prosser e altre che erano emerse nelle passate settimane.

Ricordiamo che è stata Gurman il primo ad anticipare l’intenzione di Apple di cambiare il sistema operativo in maniera molto più radicale di quanto non abbia fatto in passato. Poi solo pochi giorni fa aveva anticipato il nome in codice del progetto “Solarium”, che fa riferimento — a quanto pare — alla “luminosità” e all’aspetto traslucido dell’interfaccia sostenendo.

Gurman in quel contesto aveva affermato che le informazioni che stanno trapelando sull’interfaccia potrebbero essere basate su versioni preliminari.

Ricordiamo che il design del software in Apple è supervisionato da Alan Dye, dirigente di lunga data che in precedenza ha lavorato con brand nel settore moda; più di dieci anni fa fu scelto da Jony Ive per contribuire al sistema operativo di Apple Watch e al design di iOS 7.

Con la partenza di Ive nel 2019, la figura di Dye è diventata ancora più centrale: ora supervisiona oltre 300 persone, un gruppo che si occupa del look dei sistemi operativi e dei suoni associati. Dye fa riferimento a Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, e lavora insieme a Molly Anderson, dirigente responsabile dell’hardware design.