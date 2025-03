iOS 19, ecco come potrebbe essere la grafica dell’UI

Pubblicità

Da tempo circolano voci secondo le quali Apple sta preparando una nuova UI (User Interface, interfaccia utente) per il futuro iOS 19 (e anche per macOS 16). Il giornalista e “leaker” Jon Prosser ha nei giorni passati condiviso delle immagini basate su – presunte – build e descrizioni vaghe ma il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha detto che l’aspetto mostrato da Prosser “non è rappresentativo di quello che vedremo alla WWDC”.

Più fonti sembrano essere concordi nell’affermare che iOS 19 – che vedremo in anteprima alla WWDC (conferenza sviluppatori) a partire dal 9 giugno – dovrebbe riprendere alcuni aspetti di visionOS (il sistema operativo di Vision Pro).

Non c’è nulla di confermato ma nessuno ci impedisce di sognare: un hacker (nel senso migliore del termine) ha creato un’app clip (mini app che possono essere avviate da Safari, Mappe o Messaggi senza bisogno di scaricare nulla) permettendo di avere un aggio di quella che dovrebbe la UI del futuro iOS. per provare la presunta UI fate click su questo link direttamente dal vostro iPhone.

Il concept riprende diversi elementi di visionOS: le icone rotonde nella griglia delle app ma anche gli effetti con ombre e profondità varie già viste sul visore della Casa di Cupertino. alcuni elementi sono interattivi (è ad esempio possibile aprire le finte app Impostazioni o Musica) altri no. Funziona anche l’app Fotocamera ma bisogna autorizzare l’accesso alla clip app.

Voci di possibili cambiamenti nell’interfaccia di iOS erano già circolate in precedenza: lo youtuber Jon Prosser, la cui affidabilità in termini di indiscrezioni è altalenante, aveva già anticipato che la prossima versione dell’app Fotocamera sarebbe andata in questa direzione.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con l’elenco degli iPhone che dovrebbero essere compatibili con il futuro iOS 19.