iOS 26 aggiunge lo zoom intelligente a CarPlay

Con l’arrivo di iOS 26, non è un mistero, Apple ha deciso di rivoluzionare anche l’interfaccia di CarPlay. Non ci saranno, però, solo cambiamenti estetici. Apple, infatti, introdurrà una novità pensata per sfruttare al meglio la forma e le dimensioni dello schermo delle varie auto.

Durante la WWDC 2025, l’azienda ha presentato Smart Display Zoom, una funzione che permette a CarPlay di adattarsi in modo più efficiente ai display dei veicoli, spesso molto diversi tra loro.

Attivando questa opzione, gli elementi grafici sull’interfaccia verranno ridimensionati automaticamente, consentendo – tra le altre cose – di aggiungere una riga extra di icone per le app.

Poiché i display delle auto variano sempre più per forma e dimensioni, ha spiegato l’ingegnera Olivia Hess in un video tecnico notato da alcuni siti americani, iOS 26 introdurrà, per alcune configurazioni, la possibilità di modificare la scala dello schermo grazie alla funzione Smart Display Zoom, accessibile dalle Impostazioni di CarPlay. Attivandola, l’interfaccia si ridimensionerà automaticamente in base alla nuova scala selezionata.

Chissà che questo possa risolvere anche altri problemi di visualizzazione legati ai display più piccoli. A titolo di esempio, tutte le macchine con sistema Uconnect da 7 pollici, vedono una interfaccia CarPlay rimpicciolite, non in grado di accogliere tutto lo schermo.

Anche se si tratta di una modifica apparentemente minima, può fare la differenza per chi usa molte app in auto, migliorando la fruibilità senza sacrificare lo spazio.

Attualmente, Smart Display Zoom è disponibile solo nella beta per sviluppatori, ma arriverà nella beta pubblica il prossimo mese e sarà inclusa nella versione ufficiale di iOS 26 attesa per settembre 2025.

Oltre a questa funzione, CarPlay riceverà altri aggiornamenti con iOS 26, come la schermata delle chiamate in arrivo più compatta, reazioni con emoji nei messaggi, la possibilità di fissare conversazioni in alto in Messaggi, e il supporto per widget e Live Activities. Tutte le novità le trovate a partire da questo indirizzo.

Ovviamente, tutte queste novità saranno presenti anche nella nuova versione CarPlay Ultra, pensata per le auto di prossima generazione.