Con iOS 26 facile trasferire una eSIM tra iPhone ed Android

Sarà facile trasferire le eSim da iPhone ad Android e viceversa. Una nuova funzione di iOS 26, presentato in anteprima alla WWDC25 (conferenza sviluppatori) di giugno, integra infatti una funzionalità che consente di passare l’abbonamento tra le due piattaforme concorrenti

La funzionalità, notata da alcuni beta testers, elimina la necessità di contattare l’operatore per il supporto nel trasferimento dell’eSIM semplicemente seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per farlo si deve andare nella sezione Impostazioni > Cellulare, opzione che permette di avviare il trasferimento inquadrando semplicemente un codice QR con la fotocamera dell’altro telefono oppure indicando “ID sessione” e “Codice di abbinamento” (mostrati nella schermata).

Apple ha implementato la funzionalità insieme a Google (nella beta di Android 16 erano state individuate voce specifiche). Dopo avere avviato la procedura, l’utente sarà reindirizzato alla pagina web dell’operatore telefonico per completare il trasferimento dell’eSIM.

iOS 18 consente di trasferire l’eSIM ma solo da iPhone a iPhone; non offre opzioni specifiche per il trasferimento su Android ed è tipicamente necessario contattare l’operatore telefonico per eseguire una procedura dedicata che consente di ottenere un codice QR e mostrare l’operazione. iOS 26 semplifica quindi la procedura, utile per gli utenti iPhone che vogliono passare ad Android o viceversa.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 è disponibile come beta per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito (qui l’elenco completo dei telefoni compatibili con il nuovo sistema).

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.