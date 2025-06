TVOS 26 trasforma Apple TV in una Karaoke Machine e rende più comodo Facetime

Se iOS 26, macOS 26 e iPadOS 26 sono giustamente al centro dell’attenzione visto l’enorme quantità di utilizzatori, TVOS con le novità apportate dalla versione 26 allarga le possibilità del set top box Apple TV aprendo nuovi scenari di utilizzo fino a trasformarlo in una “karaoke machine“ per possessori di iPhone.

Anche su TVOS troviamo l’interfaccia Liquid Glass con le sue trasparenze ed effetti per portare un’aria di novità grazie anche al coordinamento con gli altri dispositivi Apple; l’aggiornamento coinvolge ogni aspetto dell’UI e chiaramente anche l’app dedicata ad Apple TV.

Arriva finalmente il menu di partenza con la selezione dell’utente così come avviene per tutte le piattaforme di streaming e questo permette ovviamente una visione personalizzata con le serie e film preferiti: il profilo personalizzato funzionerà anche su Apple Music e gli sviluppatori potranno accedere un sistema automatico di autenticazione dell’account Apple permettendo una configurazione più veloce e meno complicata.

Come ben sanno i nostri lettori era già possibile seguire i testi delle canzoni presenti su Apple Music sullo schermo della TV collegata al set top box ma con TVOS 26 il sistema diventa, grazie all’interazione con iPhone, una vera e propria Karaoke machine: si possono usare i microfoni degli iPhone collegati alla stessa rete per accompagnare o sostituire la voce lead dei brani in riproduzione o più modestamente programmare la playlist dei brani riprodotti magari inventandosi un gioco di rimandi o collegamenti a turno per animare una serata tra amici.

I testi che appaiono a video possono essere tradotti direttamente, oppure nel caso di parole e concetti basati su ideogrammi come nel caso del giapponese, è possibile visualizzare contestualmente anche la versione fonetica dei testi cantati.

Traduzione in tempo reale e Facetime personalizzato

Con tvOS 26, è possibile godere di un’esperienza FaceTime più personalizzata e coerente con iOS. I poster di contatto su Apple TV rendono le cose più semplici e personali mostrando la foto e il nome personalizzati di un contatto quando si avvia una chiamata FaceTime su Apple TV.

I sottotitoli in tempo reale ora possono includere e francese, tedesco, giapponese, coreano, mandarino e spagnolo, consentendo a Apple TV di utilizzare l’intelligenza direttamente sul dispositivo per visualizzare i sottotitoli in diretta per le conversazioni FaceTime, in modo che gli utenti possano seguire ciò che viene detto in ancora più lingue.

Inoltre, le notifiche audio e di telefonate FaceTime appariranno sullo schermo per il profilo attivo, consentendo agli utenti di rispondere sugli altoparlanti HomePod collegati o sul loro iPhone e assicurando che la comunicazione con i propri cari rimanga in prima linea.

E’ infine possibile “battezzare” un qualsiasi altoparlante compatibile con AirPlay come altoparlante permanente per Apple TV.

TVOS 26 è disponibile in versione beta per sviluppatori con l’uscita della beta pubblica prevista per Luglio 2025.