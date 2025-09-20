Facebook Twitter Youtube

iOS 26 non riconosce alcune SIM, come risolvere

Di Mauro Notarianni
Foto di iFixit

Alcuni utenti di iPhone lamentano problemi nel riconoscimento di alcune carte SIM dopo l’aggiornamento a iOS 26. Dopo l’update, alcuni utenti riferiscono che la SIM fisica non è più riconosciuta ed è quindi impossibile effettuare chiamate, ricevere/inviare SMS o utilizzare la connessione cellulare del telefono per navigare.

Il problema si verifica solo con le SIM fisiche (non avviene con le eSIM): togliendo la SIM dall’iPhone e inserendola in un diverso telefono, questa viene riconosciuta.

Come risolvere il problema

Alcuni utenti riferiscono di avere risolto il problema ripristinando le impostazioni di rete, in altre parole selezionando (dal telefono) Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina impostazioni rete (funzione che resetta, oltre alle impostazioni della rete cellulare, anche le reti Wi-Fi e le password, onche le impostazioni delle reti VPN e APN usate in precedenza).

Se la procedura di reset non funzionalLa soluzione definitiva sembra ad ogni modo rimuovre la SIM dal carrellino e inserirla in un diverso telefono (anche un vecchio cellualre) per disattivare la richiesta di PIN della SIM. Dall’iPhone si fa andando in su Impostazioni > Cellulare > PIN SIM.

Rimettendo la scheda nel carrellin SIM dell’iPhone, tutto sembra funzionare. Non resta a questo punto che aspettare l’aggiornamento a iOS 26.1, update che dovrebbe arrivare tra qualche settimana.

