iPad Air OLED arriva nel 2022, mini LED solo per iPad Pro

Apple impiegherà display OLED su iPad Air nella seconda metà del 2022, mentre la tecnologia dei display mini-LED rimarrà esclusiva per i prossimi modelli di iPad Pro di fascia alta, in produzione da aprile. Queste le ultime previsioni del noto analista Apple Ming-Chi Kuo.

Dovrebbero mancare ormai poche settimane al lancio di un iPad Pro con schermo mini-LED, il primo dispositivo Apple a presentare questa tecnologia. Nell’ultima nota per gli investitori, vista da MacRumors, l’analista sottolinea la sua convinzione che anche quando iPad Air passerà a un display OLED nel 2022, la tecnologia mini-LED rimarrà nella gamma di tablet di Apple come tecnologia esclusiva per i modelli di iPad Pro.

Così quando iPad Air inizierà a utilizzare schermi OLED nel 2022, Apple non abbandonerà il mini LED. L’adozione di uno schermo OLED su ‌iPad‌ Air non influirà sul trend positivo dei mini LED. Poiché OLED utilizzato in ‌iPad‌ sarà di tipo rigido, e con un PPI significativamente inferiore rispetto a iPhone, è meno difficile da produrre e il costo è vicino a quello dei display LCD attualmente utilizzato su ‌iPad Air‌.

Kuo immagina una futura gamma di ‌iPad in cui OLED e mini-LED differenziano ulteriormente i modelli ‌iPad Air‌ di fascia medio-bassa, dalle controparti ‌iPad Pro‌. Apple attualmente utilizza display OLED su Apple Watch e iPhone, mentre i Mac e iPad mantengono ancora la vecchia tecnologia LCD. I display OLED offriranno una maggiore luminosità, neri più profondi e angoli di visione più ampi. Tuttavia, spesso costano molto di più da produrre rispetto agli LCD.

All’inizio di questo mese, DigiTimes ha riferito che un ‌iPad‌ da 10,9 pollici, presumibilmente ‌iPad Air‌, verrà aggiornato con un display OLED all’inizio del 2022. In contrasto con la nota di Kuo, DigiTimes ha affermato che Apple adotterà la tecnologia OLED anche per iPad Pro da 12,9 pollici.

Apple sta già lavorando su diversi prodotti con display mini-LED, inclusi i MacBook Pro riprogettati attesi più avanti quest’anno. Kuo ritiene che l’uso della tecnologia mini-LED da parte di Apple accelererà nei prossimi anni con la diminuzione dei costi di produzione, con i dispositivi di fascia medio-alta che adotteranno costantemente tale tecnologia.

