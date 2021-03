iPad Pro 2021 mini LED atteso entro marzo o aprile

Del nuovo iPad Pro 2021 con schermo mini LED sentiamo parlare dallo scorso anno: ora i costruttori si preparano per il lancio atteso tra la fine di marzo e aprile. Le tempistiche indicate corrispondono con la prossima presentazione Apple che, secondo un affidabile leaker cinese, si svolgerà il 23 marzo.

Per questo nuovo tablet non sono emerse indicazioni per un eventuale cambio di design, ma è atteso un aggiornamento hardware consistente. iPad Pro mini LED offrirà, grazie al display con questa tecnologia, luminosità e contrasto superiori, spessore ridotto e minori consumi di energia. Previsto anche l’upgrade al più veloce e potente processore Apple A14X e, per la prima volta sulla gamma iPad, anche la connettività dati con tecnologia 5G.

L’aggiornamento su questo dispositivo emerge dalla catena di fornitori Apple: sembra infatti che la società GIS, incaricata di costruire alcuni moduli per lo schermo, amplierà la sua capacità di produzione presso lo stabilimento di Chengdu in Cina. Secondo le tempistiche riportate da DigiTimes il lancio potrebbe avvenire già entro il mese di marzo oppure al più tardi in aprile.

Vale la pena rilevare che nonostante le anticipazioni su iPad Pro 2021 mini LED circolino numerose fin dallo scorso anno, in tutti i casi è stato finora indicato esclusivamente il modello da 12,9”, mai invece il modello leggermente più piccolo da 11 pollici. Finora Apple ha aggiornato in contemporanea entrambi i modelli. Per questa ragione non risulta chiaro se la disponibilità di uno schermo con nuova tecnologia sarà una esclusiva del modello top o se invece questa soluzione verrà estesa anche alle altre versioni.

Le tempistiche indicate corrispondono con le anticipazioni sulla possibile data del prossimo keynote Apple: secondo il leaker cinese Kang l’evento si svolgerà il 23 marzo. Durante l’evento è attesa la presentazione anche del dispositivo trova tutto AirTag.

