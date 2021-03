Bowers & Wilkins PI4 porta il silenzio negli auricolari sportivi

Bowers & Wilkins presenta PI4, gli auricolari con cancellazione del rumore pensate per i runner: sono impermeabili, performanti, comode e soprattutto dispongono di un’autonomia particolarmente lunga. Il celebre costruttore le annuncia come must per chi vuole fare sport all’aperto.

Con le palestre ormai chiuse da mesi e con l’arrivo del bel tempo, la corsa è una delle poche attività praticabili all’aria aperta, e che attira sempre più persone. Scarpe giuste, la playlist preferita e una comoda cuffia che permette di godersi la musica anche durante l’allenamento.

Bowers & Wilkins PI4 è, nello specifico, una cuffia intraurale in silicone con funzione di cancellazione del rumore. Dal punto di vista della qualità sonora, Bowers & Wilkins è una delle più longeve aziende del settore, con oltre 50 anni di storia. Anche in questo caso, dunque, si tratta di un prodotto senza compromessi, con due driver a canale (da 14,2 mm), pilotati da un doppio amplificatore per una maggiore estensione sui bassi, anche su un auricolare di questo tipo.

L’archetto è in silicone flessibile, leggero per una indossabilità confortevole; Bowers & Wilkins PI4 può riprodurre musica in streaming tramite Bluetooth con supporto aptX a bassa latenza, oppure essere impiegata per la telefonia wireless e riprodurre file audio mentre viene ricaricata tramite la porta USB.

Per quanto riguarda la cancellazione del rumore, la tecnologia, già implementata nelle top di gamma PX5 e PX7, rileva in maniera intelligente ciò che avviene nell’ambiente circostante, selezionando automaticamente il livello di cancellazione più adatto. La funzione di passaggio delle informazioni ambientali, poi, permette di percepire certi suoni esterni, come le conversazioni o gli annunci di sicurezza, senza doversi togliere gli auricolari.

I sensori magnetici permettono alle PI4 di rispondere in modo naturale ai comportamenti abituali, mettendo in pausa e riprendendo la riproduzione della musica semplicemente unendo tra loro gli auricolari o separandoli. A livello di autonoma, Bowers & Wilkins PI4 sono dotate di batteria ricaricabile che garantiscono 12 ore di autonomia e in grado di assicurare, con appena 15 minuti di ricarica, fino a 3 ore di riproduzione.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa: le cuffie PI4 sono disponibili nelle colorazioni nero, grigio argento e oro al prezzo al pubblico di 299 euro. I prodotti di Bowers & Wilkins sono disponibili anche su Amazon Italia.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bowers & Wilkins sono disponibili a partire da questa pagina.