iPad e iPad Pro in sconto su Amazon: 12,9 a 1034 €, 10,5 512GB solo 664 euro

iPad in sconto? Li trovate (quasi) solo su Amazon in una serie di promozioni che vanno dai modelli Pro a quelli più economici. Un caso raro visto che in commercio è molto complicato reperire i tablet della mela, venduti da un rivenditore autorizzato a prezzi ribassati al livello di quelli proposti da Amazon. Da segnalare che alcuni iPad sono scontati con la modalità di cui abbiamo parlato altre volte del ribasso nel carrello; il prezzo “facciale” va infatti scontato di un’ulteriore cifra che viene applicata automaticamente una volta aggiunto il prodotto al proprio ordine.

Ecco qui di seguito gli iPad scontati a prezzo migliore, con alla fine tra parentesi il prezzo ufficiale Apple

Da segnalare anche che tra i prodotti usciti di produzione ma ancora di largo interesse, è in vendita un iPad Pro 10,5″ Wi-Fi 512GB, oro rosa ad appena 664 euro. Questo iPad, che di fatto ha prestazioni e schermo non troppo dissimili dall’iPad Pro da 11 pollici, costa ricondizionato 869 euro.

Ricordiamo che tutti gli sconti Amazon sono molto “ballerini”. Se vi interessa comprare dovreste farlo subito perché a volte spariscono dopo un paio di giorni, altre volte dopo anche poche ore…