Samsung Notebook 7 somiglia un po’ troppo a MacBook Pro

Se vi siete mai chiesti come apparirebbe un MacBook Pro nero, il clone presentato da Samsung potrebbe rendere l’idea. La nuova linea di notebook del colosso sud coreano si amplia con due nuove macchine, Samsung Notebook 7 da 13 e da 15 pollici.

Le due nuove macchine sono state presentate in USA dove non sono mancati commenti e qualche frecciata circa la notevole sogmilianza con i MacBook Pro di Apple, questo a partire dalla stessa costruzione in “solido metallo”, con angoli smussati e una insenatura per rendere più facile l’apertura del coperchio.

Anche lo stile della tastiera, font utilizzati inclusi, sembra prendere piena ispirazione da Cupertino, così come la grande area riservata al trackpad. Una delle differenze, però, è la presenza di un sensore impronte posizionato sulla tastiera che permette di sbloccare il dispositivo con un solo dito: si tratta del l’unico tasto blu visibile anche in foto.

Tra i due nuovi portatili Samsung Notebook 7, è quello da 13 pollici che sembra ancor più simile al Macbook di Apple, mentre la versione da 15 pollici sembra deviare in qualche modo dal look della Mela, con il trackpad spostato fuori centro in modo inquietante, e l’aggiunta di un tastierino numerico.

Ad evidenziare la somiglianza tra i nuovi notebook Samsung e quelli della Mela anche la redazione di The Verge. I due portatili Samsung prendono il nome di Notebook 7 e Notebook 7 Force, entrambi particolarmente eleganti, realizzati nella progettazione per avere un display con cornici ben ottimizzate, e risultare comodi e facili da usare. In particolare, i dispositivi sono adatti, a detta della stessa Samsung, ai creatori di contenuti e ai consumatori che vogliono prestazioni superiori, anche per gli appassionati di gaming.

Nelle misure di Notebook 7 Force stupisce soprattutto per lo spessore, di appena 17.9mm, in grado di offrire al tempo stesso resistenza e leggerezza. I nuovi notebook sono realizzati anche in colorazione nera, che rende un po’ l’idea di come apparirebbe un MacBook Pro in questa nuova colorazione.

Al momento non sembra esserci traccia di un MacBook Pro nero nei progetti di Apple. Chissà se in futuro ci sarà una variante di Macbook Pro ancor più potente, delineata appunto da una colorazione più scura.