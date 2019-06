ll keynote WWDC 2019 si vede in diretta streaming in alcuni Apple Store

Come accaduto per i keynote Apple più recenti, anche per la manifestazione iniziale della WWDC 2019 di quest’oggi sarà possibile seguire una diretta streaming da alcuni Apple Store selezionati. Non sembra esserci al momento una lista ben precisa e ufficiale, ma sembra che il keynote potrà essere seguito all’Apple Williamsburg a Brooklyn, Apple University Village a Seattle, Apple Crabtree Valley Mall a Raleigh, e all’ Apple Carnegie Library di Washington, DC e al Mela SoHo a Manhattan.

Secondo 9to5Mac e altre fonti, ci sarà anche una diretta streaming al Apple Center di Brooklyn, all’Apple World Trade Center di Manhattan, all’Apple Union Square a San Francisco, all’Apple Beverly Center di Los Angeles, all’Apple Champs-Élysées, a Parigi, e all’Apple Regent Street a Londra.

Nessuna informazione ufficiale sulla possibilità che lo stesso evento venga trasmesso all’Apple Store Piazza Liberty di Milano, ma non è escluso che ciò avvenga. La multinazionale di Cupertino non ha condiviso una lista di negozi in cui sarà possibile la visione del keynote Apple WWDC 2019 in streaming. Così per chi ha in programma una visita all’Apple Store più vicino e desidera seguire l’evento insieme ad altri appassionati, è consigliabile chiamare il punto vendita della Mela e richiedere informazioni.

Naturalmente, come avviene da anni, Macitynet seguirà l’evento in diretta, a partire da questa pagina alle ore 18:30, con la trascrizione in italiano di tutte le novità man mano che vengono presentate sul palco da Tim Cook e dagli altri dirigenti Apple. In contemporanea alle notizie in tempo reale, costantemente aggiornate sulle novità presentate, che saranno visibili direttamente sulla nostra HomePage.

A questo indirizzo abbiamo raggruppato tutte le novità attese dall’evento di oggi. Vi consigliamo la lettura per sapere esattamente cosa sarà svelato di qui a breve.