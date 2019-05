È un fine settimana di sconti per il mondo Apple su Amazon. Il rivenditore on line, che è anche rivenditore ufficiale della Mela, ha infilato una serie di ribassi “flash” che meritano di essere segnalati perché in alcuni casi portano i prodotti ad un livello interessante che in alcuni casi non praticato da nessun rivenditore on line e nei negozi fisici.

Questi sconti sono praticati secondo una metodologia che non è quella consueta di Amazon. In termini pratici lo sconto non è immediatamente indicato nel listino, ma viene applicato al carrello quando si fa il check out: basta aggiungere un prodotto per avere il prezzo finale scontato.

La lista è lunghissima ma abbiamo provato a stilare un elenco, così come li abbiamo tracciati al momento di stilare questo articolo scegliendo quando ci sono prodotti di differente colore, il prezzo migliore; potete verificare anche gli altri colori e tagli di memoria. Tra parentesi trovate anche il prezzo ufficiale Apple.

Invitiamo i lettori a verificare con attenzione sul sito Amazon il costo reale dei prodotti, perché da quanto abbiamo notato durante la ricerca per indicare le offerte ai nostri lettori, i prezzi sono in costante evoluzione.

iPhone XR

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPad Air

iPad 2018

Apple Watch 3 GPS

Apple Watch 4

MacBook Air

MacBook Pro 13″

Amazon, vale la pena di ribadirlo, è un rivenditore ufficiale Apple. Alla qualità e alla puntualità di consegna dello store Apple, aggiunge garanzie extra rispetto ad Apple Store, tra cui una politica di restituzione più generosa nei tempi e la “leggendaria” efficienza del suo servizio clienti.