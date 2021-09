iPad Mini 6 e iPad 9 si preordinano su Amazon

Se state pensando ad un dispositivo per la didattica o il lavoro, andate subito su Amazon dove potete già preordinare gli iPad mini 6 e l’iPad 9. I dispositivi sono quelli che conosciamo, presentati lo scorso martedì nel contesto dell’evento California Streaming.

iPad mini 6 potrebbe essere considerata la principale novità dell’evento se non altro perché era meno atteso degli iPhone 13. Si tratta di un piccolo iPad Pro o se vogliamo di un iPad Air in scala ridotta. Ha un nuovo design, il lettore di impronte digitali nel tasto di accensione, uno schermo senza bordi e la compatibilità con Apple Pencil 2. Nuovo anche il processore, quell’A15 che muove anche iPhone 13. Il prezzo parte da 559 euro

L’iPad 10,2 o se vogliamo l’iPad 9 prosegue invece una tradizione di innovazione per piccoli passi per cercare di mantenere basso il prezzo di ingresso. Non mancano però novità nella qualità delle fotocamere e l’arrivo di Center Stage, la funzione che permette al tablet di leggere la scena e di adeguare le inquadrature durante una sessione di videochat. Il prezzo parte da 399 euro.

Tutti e due i dispositivi saranno disponibili dal 24 settembre ma già da oggi potete preordinarli. I prezzi sono gli stessi di Apple e anche i tempi di spedizione dovrebbero essere più o meno simili.