iPhone 13, prezzi, preordini e data di uscita

I nuovi iPhone 13 e iPhone 13 Pro (quattro modelli in tutto) appena annunciati sostituiranno l’attuale lineup di iPhone 12. I prezzi non sono diminuiti, ma la memoria di storage è stata raddoppiata su iPhone 13 e iPhone 13 mini, permettendo – a parità di prezzo rispetto al precedente modello, di partire con 64GB di capacità di archiviazione in più.

iPhone 13 mini con display da 5,4″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: 839 €

256 GB: 959 €

512GB: € 1.189

iPhone 13 con display da 6,1″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: 939 €

256 GB: € 1.059

512GB: 1.289€

iPhone 13 Pro (schermo da 6,1″)

L’iPhone 13 Pro è disponibile anche nella variante con 1 TB di archiviazione, ottimo per gestire ad esempio la registrazione di video in formato 4K ProRes. È disponibile nei colori frafite, oro argento, azzurro Sierra. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: € 1.189

256 GB: € 1.309

512 GB: € 1.539

1 TB: € 1.769

iPhone 13 Pro Max con display da 6,7″)

Anche questo modello è disponibile con l’opzione fino a 1TB di archiviazione e nei colori blu alpino, argento, oro e grafite. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: € 1.289

256 GB: € 1.409

512 GB: € 1.639

1 TB: € 1.869

Gli altri iPhone ancora in catalogo

Con l’arrivo di iPhone 13, Apple ha leggermente ritoccato i prezzi di listino di iPhone 12. Rimane a catalogo iPhone 12 mini. Sul sito Apple non sono più presentati iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max: non sono più venduti direttamente da Apple, ma si troveremo ancora per un po’ senza problemi presso i vari rivenditori.

iPhone 12 mini (display da 5,4″)

Disponibile nelle colorazioni Nero, bianco, (PRODUCT)RED , verde, blu, viola. Di seguito i prezzi di listino.

64 GB: 719 €

128 GB: 769 €

256 GB: 889 €

iPhone 12 (display 6,1″)

Disponibile nelle colorazioni Nero, bianco, (PRODUCT)RED , verde, blu, viola. Di seguito i prezzi di listino.

64 GB: 839 €

128 GB: 889 €

256 GB: 1009 €

iPhone 11

L’iPhone 11 sostituisce l’iPhone XR per i dispositivi intorno ai 600 €. È disponibile nelle colorazioni: viola, verde, bianco, nero, giallo e (PRODUCT) RED. Di seguito i prezzi di listino:

64 GB: 619 €

128 GB: 669 €

iPhone SE (display 4,7″)

L’interessante entry level tra gli iPhone di Apple è disponibile. nei colori: nero, bianco o (PRODUCT) RED. Di seguito i prezzi di listino:

64 GB: 499 €

128 GB: 550,30 €

In varie parti del mondo, Italia inclusa, sarà possibile preordinare iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max a partire dalle 05:00 (PDT) di venerdì 17 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 24 settembre.

Apple permette di acquistare iPhone 13 versando €39,12 al mese per 24 mesi o a €939 (IVA incl.) e iPhone 13 mini versando €34,95 al mese per 24 mesi o a €839 (IVA incl) sull’APp Store online, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store.

Stesso discorso per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max: è possibile acquistare iPhone 13 Pro versando €49,54 al mese per 24 mesi o a €1189 (IVA incl.) e iPhone 13 Pro Max versando €53,70 al mese per 24 mesi o a €1289 (IVA incl.).