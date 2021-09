iPhone 13, su Amazon quasi tutti disponibili e spediti questo venerdì

Secondo diversi osservatori i preordini di iPhone 13 sarebbero superiori a quelli dei precedenti modelli e qualche contraccolpo di averte anche negli ordini su Apple Store dove i tempi continuano a scivolare. Su Amazon, invece, gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro sono ancora disponibili quasi tutti con prevista spedizione già questo venerdì

Parlando di acquisto on line (perché nei negozi fisici come gli APR e gli Apple il discorso è ovviamente diverso) e di Apple Store, nel momento in cui scriviamo, in particolare, tutti i tempi di spedizione degli iPhone 13 Pro, indistintamente dalla versione (Pro o Pro Max) colore e dal taglio di memoria sono tutti in spedizione tra il 20 e il 27 ottobre, quindi tra più di un mese o, come dice anche Apple se si consulta il sito in versione desktop: 4-5 settimane. In realtà modelli che on line hanno un ritardo, possono essere ordinati on line e ritirati in negozio Apple già questo venerdì anche se non tutti i negozi hanno tutti i modelli.

La situazione su Apple Store è del tutto simile anche per gli iPhone 13. Anche qui indipendentemente dal modello e dal taglio di memoria tutti sono in spedizione con un certo ritardo: tra il 6 e il 13 ottobre. A differenza del modello Pro, però, l’iPhone 13 è largamente disponibile per la consegna in negozio Apple venerdì mattina.

La situazione in termini di disponibilità è di molto migliore per Amazon che segnala ancora adesso la possibilità di ordinare quasi tutti i modelli con arrivo questo venerdì, 24 settembre. L’unico modello su cui la scelta è ridotta è iPhone 13 Pro Max di cui molti tagli di memoria e molti colori non sono ordinabili.

Ricordiamo che, come abbiamo spiegato altre volte, quando Amazon presenta una dicitura con specificato il giorno di arrivo a magazzino di un prodotto, si ha davvero la quasi certezza che quel prodotto arriverà in magazzino nel giorno promesso. La spedizione in casi come questi sarà quindi eseguita in quella giornata e arriverà a casa nostra con tempi variabili tra 24 e 72 ore. Questo del resto è accaduto anche a noi in redazione con gli ordini che abbiamo fatto al cosiddetto “day one” sia degli iPad Pro (in più occasioni) che degli iPhone 12 e dell’Apple Watch 6.

Tra i vantaggi di Amazon anche la possibilità di comprare a rate senza interessi e senza garanzie, come spieghiamo in questo articolo oltre alla possibilità di restituire gli iPhone come tutti i prodotti a 30 giorni (conto i 14 di Apple).

Di seguito i prezzi di listino Amazon, i modelli con link attivi sono quelli disponibili attualmente su Amazon (ore 15.30 del 17 Settembre), si parte, quando disponibile, dal colore argento o galassia ma poi dalla pagina interna potete verificare la disponibilità degli altri colori.

iPhone 13 mini con display da 5,4″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 con display da 6,1″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro (schermo da 6,1″)

L’iPhone 13 Pro è disponibile anche nella variante con 1 TB di archiviazione, ottimo per gestire ad esempio la registrazione di video in formato 4K ProRes. È disponibile nei colori grafite, oro argento, azzurro Sierra. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro Max con display da 6,7″)

Anche questo modello è disponibile con l’opzione fino a 1TB di archiviazione e nei colori blu alpino, argento, oro e grafite.