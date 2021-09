Netflix compra il catalogo di Roald Dahl per sfidare Disney+

Quasi tre anni dopo che Netflix ha firmato un accordo con The Roald Dahl Story Company per creare un universo di lungometraggi animati basati sui libri dell’autore, la società ha acquisito le opere a titolo definitivo.

Netflix ha ufficializzato l’accordo mercoledì dopo che la notizia dell’imminente acquisizione era stata riportata per la prima volta da Bloomberg. Non si sa esattamente il prezzo dell’operazione, e quanto costerà al network possedere i diritti su Willy Wonka, il Grande Gigante Gentile, Matilda e tutto il resto, ma nel 2018 The Hollywood Reporter ha citato fonti che affermavano che la semplice licenza di 16 titoli del catalogo costava a Netflix più di 100 milioni di dollari. Un accordo per questo catalogo potrebbe presumibilmente essere il più grande di Netflix.

In base all’accordo precedente, Taika Waititi sta lavorando ai progetti della serie animata di Roald Dahl per Netflix, coprendo Charlie e la fabbrica di cioccolato e il suo sequel, Charlie e il grande ascensore di vetro. In aggiunta a due diverse versione di Matilda, tra cui una cinematografica di Matilda the Musical e una serie animata, oltre ai piani per realizzare un cartone animato del GGG.

Netflix ora prevede di portare la collezione a più pubblico in nuovi formati:

Questi progetti ci hanno aperto gli occhi su un’impresa molto più ambiziosa. La creazione di un universo unico attraverso film e TV animati e live action, editoria, giochi, esperienze immersive, teatro dal vivo, prodotti di consumo e altro ancora

Prima dell’annuncio dell’accordo, Bloomberg ha notato che l’accordo si sarebbe concluso nonostante l’ombra proiettata dalle dichiarazioni antisemite di Dahl. La famiglia Dahl e la Roald Dahl Story Company si sono scusate per le osservazioni fatte nel 2020, dichiarando: “Speriamo che, proprio come ha fatto al suo meglio, al suo peggio in assoluto, Roald Dahl possa aiutarci a ricordarci l’impatto duraturo delle parole”.